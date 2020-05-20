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20.05.2020 15:11
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В школах начали тестировать российский аналог Zoom для учёбы

Аналог сервиса Zoom для школьников начали испытывать в Московской области. Новый интерактивный сервис должен помочь ученикам, которые не могут посещать уроки очно.

«Коммуникативная структура платформы будет содержать набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom», — анонсировали в Минпросвещения 20 мая. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства, система станет частью единой платформы «Моё просвещение».

Помимо детей из Московской области, к испытаниям сервиса вскоре присоединятся школьники и учителя из 10 других регионов. Официального названия видеоплатформа ещё не получила. Пока что она именуется Russian online communications assistant.

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Комментарии (1)

260778831
Опять распил.

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