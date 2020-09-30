FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +13
79.68р93.02р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
30.09.2020 15:26
2
Печать

Автомобилистов в Петербурге будут штрафовать за парковку поперек прохода к мусорным контейнерам

В Петербурге для владельцев автомобилей вводят штрафы за парковку транспортных средств, если они перегородят подъезды к площадкам для сбора мусора. Соответствующий законопроект принял парламент Петербурга 30 сентября. Трансляция заседания ведется на сайте Мариинского дворца.

Инициатива дополняет городской кодекс об административных правонарушениях. Для обычных автомобилистов он составит 3–5 тысяч рублей, должностных лиц накажут на 5–40 тысяч, а юрлица — на сумму от 150 до 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее парламент в первом чтении расширил наказание за парковку на газонах — теперь под запретом не только территории, которые числятся в составе зеленых насаждений общего пользования, но и любая «зелень», а также ввел запрет на парковку, если автомобиль перегораживает подходы к домам и входам в них и пешеходным дорожкам. Штрафы колеблются от 3–5 тысяч для рядовых водителей до полумиллиона — для юрлиц.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

fw252
а муниципалов они не хотят штрафовать за отсутствие парковок? А то у них кругом трубы и кабели под землёй, ни проезд расширить, ни тем более парковку делать - никакой возможности. Ах да, там же единоросы сидят ... ну действительно. Размечтался.
footballer13
Ну вот кто у вас там заголовки-то пишет?
А за парковку вдоль прохода не будут штрафовать? И именно "прохода", а если поперёк проезда встать, то всё нормально будет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний