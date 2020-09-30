Автомобилистов в Петербурге будут штрафовать за парковку поперек прохода к мусорным контейнерам

В Петербурге для владельцев автомобилей вводят штрафы за парковку транспортных средств, если они перегородят подъезды к площадкам для сбора мусора. Соответствующий законопроект принял парламент Петербурга 30 сентября. Трансляция заседания ведется на сайте Мариинского дворца.



Инициатива дополняет городской кодекс об административных правонарушениях. Для обычных автомобилистов он составит 3–5 тысяч рублей, должностных лиц накажут на 5–40 тысяч, а юрлица — на сумму от 150 до 500 тысяч рублей.



Напомним, ранее парламент в первом чтении расширил наказание за парковку на газонах — теперь под запретом не только территории, которые числятся в составе зеленых насаждений общего пользования, но и любая «зелень», а также ввел запрет на парковку, если автомобиль перегораживает подходы к домам и входам в них и пешеходным дорожкам. Штрафы колеблются от 3–5 тысяч для рядовых водителей до полумиллиона — для юрлиц.

