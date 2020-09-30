Автомобилистов в Петербурге будут наказывать за перегораживание пешеходных дорожек и парковку на любых газонах. Штрафы дойдут до полумиллиона

Владельцев транспортных средств в Петербурге будут штрафовать на сумму от 3 до 500 тысяч рублей, если автомобиль перегородит подходы к зданиям и пешеходные дорожки. Заксобрание 30 сентября приняло инициативу в первом чтении большинством голосов за. Трансляция мероприятия ведется на сайте Мариинского дворца.



Проект дополняет статьи 32 и 32–1 городского Кодекса об административных правонарушениях. Он предусматривает, что автомобилистов будут штрафовать за размещение машин, если транспортные средства перегородят внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, проходы к зданиям и входы в них, а также за парковку автомобилей на газонах.

