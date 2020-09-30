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30.09.2020 14:33
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Автомобилистов в Петербурге будут наказывать за перегораживание пешеходных дорожек и парковку на любых газонах. Штрафы дойдут до полумиллиона

Владельцев транспортных средств в Петербурге будут штрафовать на сумму от 3 до 500 тысяч рублей, если автомобиль перегородит подходы к зданиям и пешеходные дорожки. Заксобрание 30 сентября приняло инициативу в первом чтении большинством голосов за. Трансляция мероприятия ведется на сайте Мариинского дворца.

Проект дополняет статьи 32 и 32–1 городского Кодекса об административных правонарушениях. Он предусматривает, что автомобилистов будут штрафовать за размещение машин, если транспортные средства перегородят внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, проходы к зданиям и входы в них, а также за парковку автомобилей на газонах.

Рядовых владельцев в таких случаях ждет штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 до 40 тысяч рублей, а юрлиц — от 150 тысяч до полумиллиона рублей.

Сейчас уже действует запрет на парковку на территориях зеленых насаждений общего пользования. Фактически инициатива защитит те участки газона, которые не входят в состав ЗНОП.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

fw252
а ещё дорогие единоросы засели в муниципалитетах. И уговорить такого единороса например расширить проезд для парковки - задача невероятная. Там же не труба, так кабель. Теперь, значит, они же и штрафовать будут. Отлично! Единоросы (и посадивший их на царство Путин) изобрели вечный двигатель. И в рожу плюнут, и денег сдерут. И виноват кругом будешь.
мухомор
штраф в КоАП есть.
но выписывать и собирать эти штрафы никто не будет.
Сделать штраф за неправильную парковку неотвратимым это не про нас.
Мы же не Москва, не Казань и даже не Курган.
Зато у нас есть г-н Беглов. Всем Бегловым беглов.
fw252
сегодня всю ночь под окнами орали пьяные. На благоустроенной лавочке. Наверное десятый раз за месяц. Месяц назад пьяного до обмачивания соседа заставил домой пойти - решил у меня под дверью заночевать. Теперь меня проклинает при встрече. Этих вот самых в стране много, их единоросы будут любить. А вот автомобилистов - мало. Единоросы их будут доить. Потому что голосов с них мало, а денег у них многовато. Так что слушаем пьяные концерты и готовимся платить ещё больше штрафов. Жить в Петербурге становится откровенно неприятно. Какая-то коммунистическая коммуналка.
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