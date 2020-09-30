Автомобилистов в Петербурге будут наказывать за перегораживание пешеходных дорожек и парковку на любых газонах. Штрафы дойдут до полумиллиона
Владельцев транспортных средств в Петербурге будут штрафовать на сумму от 3 до 500 тысяч рублей, если автомобиль перегородит подходы к зданиям и пешеходные дорожки. Заксобрание 30 сентября приняло инициативу в первом чтении большинством голосов за. Трансляция мероприятия ведется на сайте Мариинского дворца.
Проект дополняет статьи 32 и 32–1 городского Кодекса об административных правонарушениях. Он предусматривает, что автомобилистов будут штрафовать за размещение машин, если транспортные средства перегородят внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, проходы к зданиям и входы в них, а также за парковку автомобилей на газонах.
Рядовых владельцев в таких случаях ждет штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 до 40 тысяч рублей, а юрлиц — от 150 тысяч до полумиллиона рублей.
Сейчас уже действует запрет на парковку на территориях зеленых насаждений общего пользования. Фактически инициатива защитит те участки газона, которые не входят в состав ЗНОП.