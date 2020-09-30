Напоили, изнасиловали, выбросили в окно. В Петербурге огласили приговор семерым насильникам, ограбившим жертву

Невский суд приговорил в сумме почти к 40 годам семерых за насилие физическое и моральное над знакомой летом 2018 года.



Как сообщает 30 сентября объединенная пресс-служба судов, два года назад в августе семеро мужчин пригласили в гости знакомую. Женщину напоили и подсыпали наркотика. А после того, как она отключилась, изнасиловали, а также совершили иные действия сексуального характера.



Когда же она очнулась, её начали шантажировать компрометирующими снимками, обещая разбросать их по интернету, если она не переведет им 20 тысяч рублей. Женщина согласилась и передала злодеям свой телефон. После этого её подвели к окну и выбросили с высоты третьего этажа.

