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30.09.2020 15:21
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Напоили, изнасиловали, выбросили в окно. В Петербурге огласили приговор семерым насильникам, ограбившим жертву

Невский суд приговорил в сумме почти к 40 годам семерых за насилие физическое и моральное над знакомой летом 2018 года.

Как сообщает 30 сентября объединенная пресс-служба судов, два года назад в августе семеро мужчин пригласили в гости знакомую. Женщину напоили и подсыпали наркотика. А после того, как она отключилась, изнасиловали, а также совершили иные действия сексуального характера.

Когда же она очнулась, её начали шантажировать компрометирующими снимками, обещая разбросать их по интернету, если она не переведет им 20 тысяч рублей. Женщина согласилась и передала злодеям свой телефон. После этого её подвели к окну и выбросили с высоты третьего этажа.

Потерпевшая выжила, так как ей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

Помимо серьезных сроков, суд взыскал с обидчиков в пользу девушки порядка 2 млн рублей.

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Комментарии (4)

killbeachtrash
По Питеру бродят девушки многие без мужской "ласки". Готовы сразу к 7 мужчинам в гости.
spb7771250
Сумма взысканного ущерба примечательна, конечно.
syshsun
Все семеро,коренные петербуржцы,видимо.
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