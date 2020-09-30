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30.09.2020 15:07
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Смольный готов потратить 8,5 млн рублей на День сотрудника МВД. В программе Зара, Жасмин и Ваенга

Смольный готов потратить 8,5 млн рублей на торжества по случаю Дня сотрудника МВД в Петербурге. В праздничной программе — Зара, Жасмин и Ваенга. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок 29 сентября.

Как следует из конкурсной документации, где заказчиком выступает городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, мероприятия должны будут включать в себя «историческую», «торжественно-траурную» и «поздравительную» части.

Первая предполагает показы короткометражных фильмов «История милиции в годы войны», «Три века на страже правопорядка» и еще несколько кинолент. Две другие — показ «фрагментов встречи руководства ГУ МВД с ветеранами ОВД и с семьями сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга», а также поздравления официальных лиц.

Помимо этого, победителю тендера необходимо будет организовать выступление не менее девяти исполнителей, номера которых «должны отражать роль полиции в поддержании правопорядка, безопасности и жизни Санкт-Петербурга». В списке звезд — Александр Маршал, Ольга Кормухина, Вячеслав Бутусов, Денис Клявер, Зара, Жасмин и Елена Ваенга.

«Артисты эстрады дают интервью, ведут диалог с ведущими в студиях, поздравляют сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации с их праздником, исполняют 1−2 песни в прямом эфире», — говорится в задании.

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Комментарии (4)

***_555
Почему за развлечения полицаев платит бюджет?
a.159753123
Моисеева Борю не забудьте пригласить! Ну и друзей его.
Brit
Ваенга в переводе с саамского - самка оленя.

Спустить миллионы под хвост самки оленя.
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