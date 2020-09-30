Повариху из Петербурга ждёт суд. 8 марта в каюте научного судна на Канарах она воткнула нож не в еду
Петербурженка, работавшая на научно-исследовательском судне, пыталась убить коллегу. Теперь она предстанет перед судом.
Как сообщает 30 сентября пресс-служба Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение в отношении повара российского научно-исследовательского судна «Профессор Логачёв».
Инцидент произошёл 8 марта 2020 года в морском порту Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах, где был отшвартован «Профессор Логачёв». По версии следствия, женщина и двое её коллег, члены экипажа, выпивали в каюте. Внезапно возник конфликт, дама схватила нож и ударила мужчину в живот. Убить его она не смогла: он оказал сопротивление. Тем не менее травмы у него оказались тяжёлые.
Женщина обвиняется в покушении на убийство по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Ей вручат копию обвинительного заключения, и уголовное дело отправится в Кировский районный суд Санкт-Петербурга.