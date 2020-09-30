FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +13
79.68р93.02р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
30.09.2020 14:22
6
Печать

Повариху из Петербурга ждёт суд. 8 марта в каюте научного судна на Канарах она воткнула нож не в еду

Петербурженка, работавшая на научно-исследовательском судне, пыталась убить коллегу. Теперь она предстанет перед судом.

Как сообщает 30 сентября пресс-служба Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение в отношении повара российского научно-исследовательского судна «Профессор Логачёв».

Инцидент произошёл 8 марта 2020 года в морском порту Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах, где был отшвартован «Профессор Логачёв». По версии следствия, женщина и двое её коллег, члены экипажа, выпивали в каюте. Внезапно возник конфликт, дама схватила нож и ударила мужчину в живот. Убить его она не смогла: он оказал сопротивление. Тем не менее травмы у него оказались тяжёлые.

Женщина обвиняется в покушении на убийство по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Ей вручат копию обвинительного заключения, и уголовное дело отправится в Кировский районный суд Санкт-Петербурга.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Djnyana
С поварами лучше не ссориться. Если не ножом, то - отравить могут..;
Марти МакФлай
Канары замечательны. Был раз пять и еще поеду, как только выпускать начнут.
RemyMartin
лютая бабель
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний