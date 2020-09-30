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30.09.2020 14:27
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За шмот ответил. В Петербурге на видео попало похищение, в котором не оказалось ни пострадавшего, ни злодеев

Трое мужчин избили на 9-й Советской улице человека и запихнули его в «Фольксваген Поло». Такое сообщение около 23 часов во вторник поступило в полицию Петербурга от очевидца. Звонивший, как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, не только вызвал наряд, но и заснял активную фазу похищения на телефон. Однако к моменту приезда полиции иномарка успела рвануть в сторону 10-й Советской.

автор видео читатель «Фонтанки»

Информацию о машине оперативно распространили по районам, и в 2:30 в среду у дома 86 по Октябрьской набережной «Фольксваген» остановили.

До этого полицейским пришлось навестить квартиру на Васильевском острове, где проживает гендиректор фирмы, на которую оформлен «Фольксваген». Выяснилось, что там он некоторое время не живет, так как в помещении ведется ремонт силами мигрантов из Средней Азии.

В остановленной машине нашли как раз трудяг из Таджикистана. По предварительной информации, у одного из них произошел конфликт из-за средств на зарплатной карточке. Пострадавший (если судить по видео) оформил на себя карту для менее легализованного на территории РФ коллегу. А когда туда пришли порядка 100 тысяч зарплаты, решил потратить их на себя и накупил одежды. Когда земляк об этом узнал, произошел конфликт с мордобоем и заталкиванием в машину.

Однако, когда всех четверых привезли в полицию, они совсем «забыли» русский язык, а через приехавшего через пару часов переводчика сообщили искавшим их несколько часов оперативкам, что ничего не было и претензий у них друг к другу нет.

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Комментарии (5)

syshsun
Я конечно не чурбан,но мне кажется,для работы в Питере,они должны что-то сдавать на знание языка.
Нет знания,нет работы.
На ишака и пинком под зад. Обоих.
Maiok
Всех по домам. В Таджикистан!
муматор
"Однако, когда всех четверых привезли в полицию, они совсем «забыли» русский язык, а через приехавшего через пару часов переводчика сообщили искавшим их несколько часов оперативкам, что ничего не было и претензий у них друг к другу нет." - вот когда начнут за такие вещи высылать на родину с волчьим билетом, тогда может и задумаются.
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