Белорусскую баскетболистку, чемпионку России, Литвы и Польши, задержали в аэропорту Минска за участие в митингах

Профессиональная баскетболистка родом из Гомеля Елена Левченко оказалась в печально известном изоляторе на Окрестина 30 сентября. Туда ее увезли из минского аэропорта.



Как пишет лишенное накануне статуса СМИ издание TUT.by, ей вменяют участие в незаконных митингах. Левченко планировала улететь из Минска на лечение, но ее задержали в аэропорту. Спортсменку увезли в изолятор на Окрестина, где она останется до суда, который должен определить наказание.



Баскетболистка открыто выступала против Лукашенко, высказывалась против насилия в стране, входила в Свободное объединение спортсменов Белоруссии и действительно регулярно участвовала в митингах.

