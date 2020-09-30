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30.09.2020 11:52
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Белорусскую баскетболистку, чемпионку России, Литвы и Польши, задержали в аэропорту Минска за участие в митингах

Профессиональная баскетболистка родом из Гомеля Елена Левченко оказалась в печально известном изоляторе на Окрестина 30 сентября. Туда ее увезли из минского аэропорта.

Как пишет лишенное накануне статуса СМИ издание TUT.by, ей вменяют участие в незаконных митингах. Левченко планировала улететь из Минска на лечение, но ее задержали в аэропорту. Спортсменку увезли в изолятор на Окрестина, где она останется до суда, который должен определить наказание.

Баскетболистка открыто выступала против Лукашенко, высказывалась против насилия в стране, входила в Свободное объединение спортсменов Белоруссии и действительно регулярно участвовала в митингах.

Коллеги Левченко отреагировали на новость о ее задержании и отметили, что к подобному они были готовы. Они призвали всех белорусских спортсменов к солидарности и заявили, что подобные меры только увеличивают их решимость.

Левченко играла за сборную Белоруссии, также выступала в командах США, России, Европы и Китая. Она играет на позиции центровой, и в 2010 году на чемпионате мира была признана в этой роли лучшим игроком.

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Комментарии (4)

Forest_loon
Гонять мячик за бабки и быть ответственным гражданином - две большие разницы. Марионетка или просто дура.
kоt-obormot
Мусорью вовремя бы остановиться. Но нет...
67832738
Где больше платили за тех и играла.
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