Белорусскую баскетболистку, чемпионку России, Литвы и Польши, задержали в аэропорту Минска за участие в митингах
Профессиональная баскетболистка родом из Гомеля Елена Левченко оказалась в печально известном изоляторе на Окрестина 30 сентября. Туда ее увезли из минского аэропорта.
Как пишет лишенное накануне статуса СМИ издание TUT.by, ей вменяют участие в незаконных митингах. Левченко планировала улететь из Минска на лечение, но ее задержали в аэропорту. Спортсменку увезли в изолятор на Окрестина, где она останется до суда, который должен определить наказание.
Баскетболистка открыто выступала против Лукашенко, высказывалась против насилия в стране, входила в Свободное объединение спортсменов Белоруссии и действительно регулярно участвовала в митингах.
Коллеги Левченко отреагировали на новость о ее задержании и отметили, что к подобному они были готовы. Они призвали всех белорусских спортсменов к солидарности и заявили, что подобные меры только увеличивают их решимость.
Левченко играла за сборную Белоруссии, также выступала в командах США, России, Европы и Китая. Она играет на позиции центровой, и в 2010 году на чемпионате мира была признана в этой роли лучшим игроком.