«Режим отнимает право на правду». Власти Белоруссии лишают крупнейший независимый портал страны статуса СМИ

Министерство информации Белоруссии временно остановит выпуск сетевого издания Tut.by с 1 октября по 30 декабря. Соответствующий приказ дал глава министерства Игорь Луцкий, сообщает Tut.by.



«Приказом министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания Tut.by приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года», — заявили в пресс-службе мининформа.



Иск о приостановке выпуска сетевого издания ведомство направило в экономический суд 18 сентября, заседание назначено на 8 октября. Как поясняет Tut.by, по приказу Луцкого издание утратит статус СМИ, что, в частности, помешает на законных основаниях с места освещать массовые мероприятия, вооружённые конфликты и т.д. Несмотря на лишение статуса СМИ, Tut.by продолжит работать как интернет-ресурс.