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29.09.2020 18:55
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«Режим отнимает право на правду». Власти Белоруссии лишают крупнейший независимый портал страны статуса СМИ

Министерство информации Белоруссии временно остановит выпуск сетевого издания Tut.by с 1 октября по 30 декабря. Соответствующий приказ дал глава министерства Игорь Луцкий, сообщает Tut.by.

«Приказом министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания Tut.by приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года», — заявили в пресс-службе мининформа.

Иск о приостановке выпуска сетевого издания ведомство направило в экономический суд 18 сентября, заседание назначено на 8 октября. Как поясняет Tut.by, по приказу Луцкого издание утратит статус СМИ, что, в частности, помешает на законных основаниях с места освещать массовые мероприятия, вооружённые конфликты и т.д. Несмотря на лишение статуса СМИ, Tut.by продолжит работать как интернет-ресурс.

Портал работал с 2000 года, а статус СМИ получил в январе 2019-го.

На решение властей отреагировала экс-кандидат в президенты Белоруссии и глава оппозиции республики Светлана Тихановская. По её словам, режим Лукашенко таким образом «лишает белорусов права на правду», но её нельзя отключить, как доступ к Интернету или изданиям.

«Белорусов уже лишали доступа к Интернету, свободы собраний, физической свободы, права на адвокатов и честный суд, права объявлять забастовки и выполнять свою работу, в том числе быть журналистом. Режим упрямо продолжает верить, что так можно скрыть его преступления, остановив станок типографии, заблокировав сайт или лишив СМИ аккредитации. Но режим ошибается», — заявила она.

Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов «В семь раз больше избирателей и „тайные» протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти».

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Комментарии (1)

dragvs
Дни Лукашенко уже так или иначе сочтены. Он либо уходит, либо погружает страну в пучину неразберихи
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