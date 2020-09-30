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30.09.2020 10:56
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Женщина попала под машину на регулируемой «зебре» на Пулковском шоссе

Серьезное ДТП с пешеходом произошло утром 30 сентября в Московском районе Петербурга. Пострадавшую увезли в больницу.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петеребургу и Ленобласти, около 8:45 у дома 5/1 по Пулковскому шоссе 29-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, сбил 46-летнюю женщину-пешехода. Наезд произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

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Комментарии (4)

dragvs
Надеюсь слепого водятела накажут по всей строгости закона. Будет выплачивать компенсацию, а права надо просто отобрать, у нас ОТ хороший в городе.
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