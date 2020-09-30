Агрегаторы такси готовы взять часть расходов за ДТП, но не хотят тратиться на таксометры

Крупнейшие агрегаторы такси направили в Госдуму поправки к законопроекту, регулирующему их деятельность, который уже полтора года дожидается второго чтения.

Как пишут 30 сентября «Коммерсантъ» и РБК, предложения сформировала рабочая группа при Российском союзе промышленников и предпринимателей, в неё вошли представители агрегаторов («Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett, ГК «Везёт») и деловых объединений. Агрегаторы готовы взять на себя субсидиарную ответственность в случае ДТП и выплачивать пострадавшим в авариях до 2 миллионов рублей (если перевозчик не сможет компенсировать вред). Как пояснили представители рынка, в законодательстве сейчас не установлена ответственность служб заказа такси, но «добросовестные агрегаторы добровольно ввели страхование каждой поездки». Они считают «важным распространить эту практику повсеместно, закрепив в отраслевом законодательстве субсидиарную ответственность в случае ДТП». Также служба заказа такси, согласно предложению, понесёт ответственность за передачу заказа лицу без водительского удостоверения, но только в случае технической возможности проверки информации онлайн.