Агрегаторы такси готовы взять часть расходов за ДТП, но не хотят тратиться на таксометры
Крупнейшие агрегаторы такси направили в Госдуму поправки к законопроекту, регулирующему их деятельность, который уже полтора года дожидается второго чтения.
Как пишут 30 сентября «Коммерсантъ» и РБК, предложения сформировала рабочая группа при Российском союзе промышленников и предпринимателей, в неё вошли представители агрегаторов («Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett, ГК «Везёт») и деловых объединений. Агрегаторы готовы взять на себя субсидиарную ответственность в случае ДТП и выплачивать пострадавшим в авариях до 2 миллионов рублей (если перевозчик не сможет компенсировать вред). Как пояснили представители рынка, в законодательстве сейчас не установлена ответственность служб заказа такси, но «добросовестные агрегаторы добровольно ввели страхование каждой поездки». Они считают «важным распространить эту практику повсеместно, закрепив в отраслевом законодательстве субсидиарную ответственность в случае ДТП». Также служба заказа такси, согласно предложению, понесёт ответственность за передачу заказа лицу без водительского удостоверения, но только в случае технической возможности проверки информации онлайн.
При этом агрегаторы выступили против установки таксометров в автомобилях: это, по их подсчётам, обойдется отрасли в 100 миллиардов рублей. Взамен они предлагают закрепить в законе возможность использовать в качестве таксометров соответствующие мобильные приложения. Кроме того, им не нравится идея регулировать тарифы на уровне регионов, так как, по их мнению, это «противоречит принципам конкурентного рынка».
Ключевым стал вопрос легализации работы самозанятых таксистов. Таких, по данным агрегаторов, уже 170 тысяч человек. Но, чтобы получить необходимое разрешение, самозанятый должен оформить статус ИП или арендовать автомобиль с таким разрешением. По мнению агрегаторов, это излишне, самозанятые должны иметь право получать разрешение без ИП.
Это не первая попытка агрегаторов такси продавить свою позицию в Госдуме. Депутаты же считают, что большинство разногласий с рынком по поводу документа уже устранено.