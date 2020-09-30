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30.09.2020 09:29
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Изобретатель с Кораблестроителей попался на уловку мошенников и сам перевел им два миллиона

Житель Петербурга поверил, что с его счета пытаются украсть накопления и все сделал по инструкции из телефонной трубки. Пенсионер остался без двух миллионов и не сразу понял, что его обманули.

Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, в полицию 77-летний мужчина, проживающий на улице Кораблестроителей, обратился накануне. Он рассказал, что звонили ему из «службы безопасности» банка в период с 21 по 24 сентября. Голос в трубке напугал физика, велев ему срочно снимать со счета деньги и переводить их в «безопасное» место. Так мужчина снял два миллиона и перечислил их на счет мошенников. Он сразу не пошел в полицию, так как не понял, что обманут.

Он автор изобретения, которое используется в ядерной физике для контроля доз излучений.

Подобный способ обмана мошенники активно начали использовать этой весной. Несколько человек, предположительно входящие в группу обманщиков, были задержаны несколько недель назад, еще одна группа попалась в конце сентября. Первые меняли деньги на биткоины, вторые скупали и перепродавали айфоны. Звонки пенсионерам продолжаются, их количество меньше не стало. В день с подобными заявлениями в среднем обращаются до пяти человек.

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