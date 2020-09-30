Изобретатель с Кораблестроителей попался на уловку мошенников и сам перевел им два миллиона

Житель Петербурга поверил, что с его счета пытаются украсть накопления и все сделал по инструкции из телефонной трубки. Пенсионер остался без двух миллионов и не сразу понял, что его обманули.



Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, в полицию 77-летний мужчина, проживающий на улице Кораблестроителей, обратился накануне. Он рассказал, что звонили ему из «службы безопасности» банка в период с 21 по 24 сентября. Голос в трубке напугал физика, велев ему срочно снимать со счета деньги и переводить их в «безопасное» место. Так мужчина снял два миллиона и перечислил их на счет мошенников. Он сразу не пошел в полицию, так как не понял, что обманут.

