Айфоны вместо биткоинов. В Петербурге, Екатеринбурге и Кисловодске задержана группа телефонных мошенников, обманывавших пенсионеров

Управление «К» задержало группу мошенников, которые зарабатывали миллионы, обманывая петербургских стариков по телефону. Задержания проводились по всей России. В отличие от первой задержанной группы, которая переводила средства в биткоины, эта покупала айфоны. С начала года они вложились в 162 штуки «яблочной» продукции.

Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, сотрудники уголовного розыска задержали шестерых мужчин и одну женщину по делам, возбужденным по статье «Мошенничество» и «Кража». Брали хитрецов по всей России — в Петербурге, Екатеринбурге и Кисловодске.



Схему, как полагают в полиции, заставил работать 23-летний уроженец Киева. Он нашел людей в Одессе, которые через Интернет звонили пенсионерам в Петербурге. Жертвам звонки поступали якобы с московских номеров, а звонившие представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Они вводили респондентов в заблуждение, и под предлогом спасения средств, на которые «покушаются» неизвестные, получали от пожилых людей реквизиты банковских карт и информацию о SMS-кодах подтверждения банковских операций. Списанные на счета обманщиков деньги поступали на заранее созданные в разных интернет-магазинах, пункты выдачи которых находились на территории Санкт-Петербурга, аккаунты. А затем на них быстро покупались новые айфоны. Мобильные забирали самые юные участники схемы, например 19-летняя жительница Петербурга. Затем они передавались старшим, и дальше перепродавались. Полученные деньги частично уходили на Украину, частично распределялись между участниками схемы в России.

В ходе проведенных обысков у задержанных нашли больше 3,5 млн рублей, 156 квитанций о приобретении телефонов в интернет-магазинах и 8 еще не реализованных мобильных.

