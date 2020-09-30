Суд в США приговорил россиянина Никулина к 7 годам тюрьмы, но отсидит он, вероятно, меньше
Американский суд приговорил гражданина России Евгения Никулина за киберпреступления к 88 месяцам тюрьмы — это 7 лет и 4 месяца. Он признан виновным по всем статьям обвинения. «После освобождения подсудимый, вероятно, будет депортирован», — сказал судья.
Как сообщает 30 сентября ТАСС, после вчерашнего приговора защита Никулина рассматривает возможность подачи апелляции. Один из адвокатов россиянина Аркадий Бух рассказал агентству, что в случае хорошего поведения Никулина срок может быть «сокращен примерно на 15%», к тому же из него вычтут примерно 48 месяцев, которые он уже находится под стражей. «Получается, что ему надо будет просидеть 26 месяцев, если он будет вести себя хорошо, чуть больше двух лет», — отметил Бух.
«Сейчас мы будем изучать все материалы, транскрипты», — сказал адвокат и добавил, что «апелляция очень вероятна».
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3 тысяч 450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение, что Никулин может быть выдан США.
Окончательное решение о выдаче Никулина в США, в соответствии с чешским законодательством, принял глава минюста Роберт Пеликан.