Суд в США приговорил россиянина Никулина к 7 годам тюрьмы, но отсидит он, вероятно, меньше

Американский суд приговорил гражданина России Евгения Никулина за киберпреступления к 88 месяцам тюрьмы — это 7 лет и 4 месяца. Он признан виновным по всем статьям обвинения. «После освобождения подсудимый, вероятно, будет депортирован», — сказал судья.



Как сообщает 30 сентября ТАСС, после вчерашнего приговора защита Никулина рассматривает возможность подачи апелляции. Один из адвокатов россиянина Аркадий Бух рассказал агентству, что в случае хорошего поведения Никулина срок может быть «сокращен примерно на 15%», к тому же из него вычтут примерно 48 месяцев, которые он уже находится под стражей. «Получается, что ему надо будет просидеть 26 месяцев, если он будет вести себя хорошо, чуть больше двух лет», — отметил Бух.

