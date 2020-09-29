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29.09.2020 20:22
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Порошенко заболел коронавирусом

Экс-президент Украины и лидер партии Европейская солидарность Александр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией. О настигшей его болезни он написал в Facebook.

«За шесть лет я привык переносить болезни на ногах. Но вот эта коварная...», — отметил политик, посетовав, что теперь не сможет продолжить поездку по регионам.

Он рассказал, что получил положительный тест на COVID-19 и теперь проходит лечение дома.

Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість...

Опубликовано Петро Порошенко Вторник, 29 сентября 2020 г.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Украине заразились почти 205 тысяч человек, 4 065 умерли, 90 250 выздоровели. 29 сентября суточное число диагностированных случаев составило 3 627.

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Комментарии (5)

Pilat
Этого не может быть.
Порошенко не мог заболеть ковидом.
Наверняка у него сифилис.
Алекс99
Простите, а что, экс-президент Украины сменил имя с Петра на Александра? Как же эта новость прошла мимо мировой прессы.
Здоровья президенту — и пусть новое имя хранит его от серьезных осложнений.
wasya
горюшко то какое!!
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