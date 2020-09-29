Экс-президент Украины и лидер партии Европейская солидарность Александр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией. О настигшей его болезни он написал в Facebook.
«За шесть лет я привык переносить болезни на ногах. Но вот эта коварная...», — отметил политик, посетовав, что теперь не сможет продолжить поездку по регионам.
Он рассказал, что получил положительный тест на COVID-19 и теперь проходит лечение дома.
Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість...Опубликовано Петро Порошенко Вторник, 29 сентября 2020 г.
Всего с начала пандемии коронавирусом в Украине заразились почти 205 тысяч человек, 4 065 умерли, 90 250 выздоровели. 29 сентября суточное число диагностированных случаев составило 3 627.