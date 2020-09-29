Экс-президент Украины и лидер партии Европейская солидарность Александр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией. О настигшей его болезни он написал в Facebook.

«За шесть лет я привык переносить болезни на ногах. Но вот эта коварная...», — отметил политик, посетовав, что теперь не сможет продолжить поездку по регионам.



Он рассказал, что получил положительный тест на COVID-19 и теперь проходит лечение дома.