Оператор, который не живет на крыше. Провайдеры попросили Беглова не приносить их сети в жертву красоте

Более двух десятков телекоммуникационных операторов направили письмо на имя губернатора с просьбой тормознуть законопроект, который сгоняет их с крыш и отправляет под землю. Программа «Чистое небо» двигалась ни шатко ни валко вплоть до июля, когда комитет по информатизации неожиданно добавил динамики: операторы почитали его поправки в правила благоустройства и поняли, что дело пахнет керосином. Общая интонация — что началось-то, нормально же разговаривали.

По данным «Фонтанки» письмо, а точнее, стопка писем ушла 29 сентября; инициатором выступила ассоциация телекоммуникационных операторов, но идентичный текст подписали 25 компаний (есть в распоряжении редакции). Причина их печали — июльский законопроект комитета по информатизации и связи. Напомним, ведомство зашло, казалось бы, на чужую территорию и решило подправить правила благоустройства.



«Запрещается использование фасадов зданий, сооружений для размещения над улицами, площадями, набережными, территориями зеленых насаждений общего пользования воздушных линий связи, в том числе с использованием стоечных опор и воздушно-кабельных переходов для прокладки и подключения между зданиями, сооружениями», — говорится в проекте. Проще говоря — вне закона вся паутина «воздушек» между домами.



Вывести воздушные линии связи из-под федерального закона комитет хотел еще в прошлом году. Тогда он просил профильное министерство рассмотреть возможность моратория на строительство новых воздушных линий, контролировать это должны были управляющие компании. В итоге подступили со стороны благоустройства: согласно законопроекту, обязательные мероприятия должны включать демонтаж «воздушки».

Операторы начинают письмо Беглову с крепкого коктейля тревоги и угроз: «Принятие поправок неизбежно приведет к противостоянию сообщества операторов связи с Администрацией Санкт-Петербурга с последующей эскалацией конфликта до громких судебных разбирательств».



Смольный судов не боится, так что бизнес пытается все же объяснить, что их провода покрыты броней из федеральных законов и актов приемки сетей: «Судами РФ не раз отмечалось, что данные акты являются подтверждением права собственности и того факта, что эта собственность создана в соответствии с законодательством РФ и защищается законом».



Это, кстати, не означает, что операторы совсем уж не хотят резать провода. Но раз уж комитет по информатизации зашел к ним с таким лихим поворотом, то и лишние расходы бизнес на себя брать не намерен. «Операторы вправе требовать, чтобы принудительный перенос сетей связи осуществлялся согласно требованиям статьи 6 Федерального закона «О связи» — за счет инициатора данного переноса, — пишут собственники воздушных линий. — В Москве, где за последние несколько лет было перенесено значительное количество воздушных кабелей, «очищение неба» происходило за счет местного бюджета — именно город в рамках программы благоустройства улиц создал дублирующую подземную инфраструктуру (и установил минимальные тарифы на ее аренду), город оплатил и демонтаж старых брошенных кабелей и стоечных опор».



Действительно, Петербург с отставанием и в уменьшенном виде проводит нечто вроде московской программы «Чистое небо», освобождая горизонт от проводов разного назначения. Полного совпадения и быть не может: например, из столицы под это дело попросили все троллейбусы, чего у нас не планируется. Но и по линиям связи у Петербурга многократное отставание: из успехов можно вспомнить разве что продольный волоконно-оптический кабель вдоль Невского проспекта с 10 поперечными переходами, куда в итоге ушло большинство «воздушек» над главной улицей города.



Операторы пытаются прикинуть, во что может обойтись демонтаж всех без исключения подвесных линий связи между домами. Перенос 1 км воздушного кабеля стоит порядка 200–220 тысяч рублей, говорят в ассоциации. В Петербурге более 23 тысяч многоквартирных домов, и на каждый приходится в среднем 5 операторов (включая широкополосный интернет и кабельное телевидение). Средняя же протяженность воздушных кабелей у одного оператора — 120 метров на дом, так что очень-очень грубо общий объем расходов только на перенос составляет порядка 3 млрд рублей. Создание дублирующей подземной инфраструктуры — как это было сделано в Москве — должно стоить минимум вдвое больше.



К слову, еще несколько лет назад чиновники в общем-то разделяли мнение операторов. Отвечая на вопросы горожан, комитет писал в неповторимом стиле: «Принудительная ликвидация существующих воздушных линий связи невозможна из-за отсутствия нормативно-правовых оснований. Ликвидация волоконно-оптических линий связи с их переносом в другие коммуникации по закону является выносом сетей связи, и мероприятия по выносу таких сетей оплачивает инициатор выноса, в данном случае Санкт-Петербург». В новом законопроекте не говорится прямо, кто должен будет платить за демонтаж; за фасады и крыши зданий отвечает управляющая организация, которой может выдать предписание жилищная инспекция. Однако провода — собственность оператора, и если они смонтированы на законных основаниях, то просто смотать их — значит придать ситуации уголовный характер с привкусом хищения. Так что, по логике операторов, им самим придется снимать собственное оборудование.

Даже если разовые траты по какой-то причине возьмет на себя город, неизбежно вырастут операционные расходы операторов, пишут в письме Беглову представители бизнеса. Предполагается, что воздушные линии должны перекочевать в подземную кабельную канализацию; вся она, за исключением части Васильевского острова, в собственности Ростелекома. На Невском проспекте операторов впускали туда по льготным арендным ставкам, поэтому они и перебрались достаточно быстро. Однако не известно, насколько лоялен монополист будет теперь. В прейскуранте Ростелекома с января 2019 года значится разовый платеж за допуск в канализацию — 45 рублей за метр; еще 6,29 рубля — ежемесячная рента.



На самом деле еще в 2012 году, когда «Чистое небо» только начинали обсуждать, ассоциация, как ей казалось, наметила основные точки. В первую очередь, не торопиться; и если уж принимать решение, что «воздушки» надо снимать, то дать им отработать хотя бы срок амортизации — примерно 7 лет. Кроме того, не подходить ко всем районам с теми же требованиями, что к центру города. Например, если все операторы знают, что от дома 6 к дому 8 может переходить только с северной части крыши, то все кабели пойдут по одной трассе и не образуется привычной паутины. Ну и давать какую-то альтернативу, не приводя по умолчанию всех в одну и ту же канализацию. Процесс шел как шел 8 лет, не отходя далеко от Невского проспекта, однако законопроект комитета по информатизации встряхнул участников рынка и призвал их к эпистолярному жанру.



В законопроекте вообще много всего упущено, рассказал «Фонтанке» глава ассоциации Алексей Леонтьев. Кое-где кабельной канализации вовсе нет, кое-где — в ней уже не хватает места. «Есть магистральные пути, которые строились в советские годы с запасом, там 40 каналов, и в принципе можно хоть всех уместить, — говорит он. — А когда речь идет о внутриквартальной канализации, то там она 4-канальная. Самая трудная ситуация — в новых кварталах 2000-х, там вообще 2 трубки, однако в теории одна зарезервирована для спецсвязи. Соответственно, остается одна, это 6 кабелей, и 2 из них Ростелеком заведомо использует. Так что туда влезет еще пара операторов максимум».

Не учтено, что Ростелеком» регулярно «бронирует», то есть закрывает для операторов, целые кварталы кабельной канализации на срок до 3 лет, перечисляют и заявители в письме Беглову. Не учтено, что городская сеть оповещения проложена по воздуху. «Выбор самого простого решения — демонтаж всех воздушных линий связи — принесет значительные расходы городского бюджета, существенное удорожание и перерывы в предоставлении услуг связи жителям города и также перебои в работе объектов «критической инфраструктуры», включая городскую сеть оповещения о чрезвычайных ситуациях, — подытоживают авторы. — Мы предлагаем не реализовывать этот самый простой и вместе с тем самый неудачный по своим последствиям вариант решения проблемы упорядочения воздушных линий связи».

Зато взамен бизнес предлагает то, что так любит бюрократия: создать рабочую группу, «в которую войдут представители комитетов и профильных ведомств города, управляющих организаций, операторов связи и их ассоциаций». Они найдут оптимальный выход из сложившейся ситуации, почему-то уверены провайдеры.

«Фонтанка» обратилась в комитет по информатизации с вопросом о предполагаемых расходах и о том, кто должен, по мысли ведомства, оплачивать «расчистку неба». Заодно, памятуя о способности смольнинских проектов растворяться в небытие, уточнила — на какой стадии находится документ.

В комитете ответили, что в данный момент проводят доработку документа. Более того, похоже, полигоном остается центр города. «После обсуждения проекта с представителями комиссии Законодательного собрания, комитета по градостроительству и архитектуре, комитета по благоустройству, государственной жилищной инспекции, государственной административно-технической инспекции и юридического комитета администрации Санкт-Петербурга было принято совместное решение, что на первоначальном этапе данные изменения будет распространяться на историческую часть Санкт-Петербурга, — сообщили в КиС. — Вопросы порядка правоприменения данного документа, наличия обратной силы вводимых им требований, меры ответственности и т.д. будут решены при подготовке постановления».

