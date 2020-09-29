Оператор, который не живет на крыше. Провайдеры попросили Беглова не приносить их сети в жертву красоте
Петербургские провайдеры не хотят сматывать удочки, тем более за свой счет. 25 компаний просят Беглова отменить курс на уничтожение воздушных линий связи между домами.
Более двух десятков телекоммуникационных операторов направили письмо на имя губернатора с просьбой тормознуть законопроект, который сгоняет их с крыш и отправляет под землю. Программа «Чистое небо» двигалась ни шатко ни валко вплоть до июля, когда комитет по информатизации неожиданно добавил динамики: операторы почитали его поправки в правила благоустройства и поняли, что дело пахнет керосином. Общая интонация — что началось-то, нормально же разговаривали.
По данным «Фонтанки» письмо, а точнее, стопка писем ушла 29 сентября; инициатором выступила ассоциация телекоммуникационных операторов, но идентичный текст подписали 25 компаний (есть в распоряжении редакции). Причина их печали — июльский законопроект комитета по информатизации и связи. Напомним, ведомство зашло, казалось бы, на чужую территорию и решило подправить правила благоустройства.
«Запрещается использование фасадов зданий, сооружений для размещения над улицами, площадями, набережными, территориями зеленых насаждений общего пользования воздушных линий связи, в том числе с использованием стоечных опор и воздушно-кабельных переходов для прокладки и подключения между зданиями, сооружениями», — говорится в проекте. Проще говоря — вне закона вся паутина «воздушек» между домами.
Вывести воздушные линии связи из-под федерального закона комитет хотел еще в прошлом году. Тогда он просил профильное министерство рассмотреть возможность моратория на строительство новых воздушных линий, контролировать это должны были управляющие компании. В итоге подступили со стороны благоустройства: согласно законопроекту, обязательные мероприятия должны включать демонтаж «воздушки».
Операторы начинают письмо Беглову с крепкого коктейля тревоги и угроз: «Принятие поправок неизбежно приведет к противостоянию сообщества операторов связи с Администрацией Санкт-Петербурга с последующей эскалацией конфликта до громких судебных разбирательств».
Смольный судов не боится, так что бизнес пытается все же объяснить, что их провода покрыты броней из федеральных законов и актов приемки сетей: «Судами РФ не раз отмечалось, что данные акты являются подтверждением права собственности и того факта, что эта собственность создана в соответствии с законодательством РФ и защищается законом».
Это, кстати, не означает, что операторы совсем уж не хотят резать провода. Но раз уж комитет по информатизации зашел к ним с таким лихим поворотом, то и лишние расходы бизнес на себя брать не намерен. «Операторы вправе требовать, чтобы принудительный перенос сетей связи осуществлялся согласно требованиям статьи 6 Федерального закона «О связи» — за счет инициатора данного переноса, — пишут собственники воздушных линий. — В Москве, где за последние несколько лет было перенесено значительное количество воздушных кабелей, «очищение неба» происходило за счет местного бюджета — именно город в рамках программы благоустройства улиц создал дублирующую подземную инфраструктуру (и установил минимальные тарифы на ее аренду), город оплатил и демонтаж старых брошенных кабелей и стоечных опор».
Действительно, Петербург с отставанием и в уменьшенном виде проводит нечто вроде московской программы «Чистое небо», освобождая горизонт от проводов разного назначения. Полного совпадения и быть не может: например, из столицы под это дело попросили все троллейбусы, чего у нас не планируется. Но и по линиям связи у Петербурга многократное отставание: из успехов можно вспомнить разве что продольный волоконно-оптический кабель вдоль Невского проспекта с 10 поперечными переходами, куда в итоге ушло большинство «воздушек» над главной улицей города.
Операторы пытаются прикинуть, во что может обойтись демонтаж всех без исключения подвесных линий связи между домами. Перенос 1 км воздушного кабеля стоит порядка 200–220 тысяч рублей, говорят в ассоциации. В Петербурге более 23 тысяч многоквартирных домов, и на каждый приходится в среднем 5 операторов (включая широкополосный интернет и кабельное телевидение). Средняя же протяженность воздушных кабелей у одного оператора — 120 метров на дом, так что очень-очень грубо общий объем расходов только на перенос составляет порядка 3 млрд рублей. Создание дублирующей подземной инфраструктуры — как это было сделано в Москве — должно стоить минимум вдвое больше.
К слову, еще несколько лет назад чиновники в общем-то разделяли мнение операторов. Отвечая на вопросы горожан, комитет писал в неповторимом стиле: «Принудительная ликвидация существующих воздушных линий связи невозможна из-за отсутствия нормативно-правовых оснований. Ликвидация волоконно-оптических линий связи с их переносом в другие коммуникации по закону является выносом сетей связи, и мероприятия по выносу таких сетей оплачивает инициатор выноса, в данном случае Санкт-Петербург». В новом законопроекте не говорится прямо, кто должен будет платить за демонтаж; за фасады и крыши зданий отвечает управляющая организация, которой может выдать предписание жилищная инспекция. Однако провода — собственность оператора, и если они смонтированы на законных основаниях, то просто смотать их — значит придать ситуации уголовный характер с привкусом хищения. Так что, по логике операторов, им самим придется снимать собственное оборудование.
Даже если разовые траты по какой-то причине возьмет на себя город, неизбежно вырастут операционные расходы операторов, пишут в письме Беглову представители бизнеса. Предполагается, что воздушные линии должны перекочевать в подземную кабельную канализацию; вся она, за исключением части Васильевского острова, в собственности Ростелекома. На Невском проспекте операторов впускали туда по льготным арендным ставкам, поэтому они и перебрались достаточно быстро. Однако не известно, насколько лоялен монополист будет теперь. В прейскуранте Ростелекома с января 2019 года значится разовый платеж за допуск в канализацию — 45 рублей за метр; еще 6,29 рубля — ежемесячная рента.
На самом деле еще в 2012 году, когда «Чистое небо» только начинали обсуждать, ассоциация, как ей казалось, наметила основные точки. В первую очередь, не торопиться; и если уж принимать решение, что «воздушки» надо снимать, то дать им отработать хотя бы срок амортизации — примерно 7 лет. Кроме того, не подходить ко всем районам с теми же требованиями, что к центру города. Например, если все операторы знают, что от дома 6 к дому 8 может переходить только с северной части крыши, то все кабели пойдут по одной трассе и не образуется привычной паутины. Ну и давать какую-то альтернативу, не приводя по умолчанию всех в одну и ту же канализацию. Процесс шел как шел 8 лет, не отходя далеко от Невского проспекта, однако законопроект комитета по информатизации встряхнул участников рынка и призвал их к эпистолярному жанру.
В законопроекте вообще много всего упущено, рассказал «Фонтанке» глава ассоциации Алексей Леонтьев. Кое-где кабельной канализации вовсе нет, кое-где — в ней уже не хватает места. «Есть магистральные пути, которые строились в советские годы с запасом, там 40 каналов, и в принципе можно хоть всех уместить, — говорит он. — А когда речь идет о внутриквартальной канализации, то там она 4-канальная. Самая трудная ситуация — в новых кварталах 2000-х, там вообще 2 трубки, однако в теории одна зарезервирована для спецсвязи. Соответственно, остается одна, это 6 кабелей, и 2 из них Ростелеком заведомо использует. Так что туда влезет еще пара операторов максимум».
Не учтено, что Ростелеком» регулярно «бронирует», то есть закрывает для операторов, целые кварталы кабельной канализации на срок до 3 лет, перечисляют и заявители в письме Беглову. Не учтено, что городская сеть оповещения проложена по воздуху. «Выбор самого простого решения — демонтаж всех воздушных линий связи — принесет значительные расходы городского бюджета, существенное удорожание и перерывы в предоставлении услуг связи жителям города и также перебои в работе объектов «критической инфраструктуры», включая городскую сеть оповещения о чрезвычайных ситуациях, — подытоживают авторы. — Мы предлагаем не реализовывать этот самый простой и вместе с тем самый неудачный по своим последствиям вариант решения проблемы упорядочения воздушных линий связи».
Зато взамен бизнес предлагает то, что так любит бюрократия: создать рабочую группу, «в которую войдут представители комитетов и профильных ведомств города, управляющих организаций, операторов связи и их ассоциаций». Они найдут оптимальный выход из сложившейся ситуации, почему-то уверены провайдеры.
«Фонтанка» обратилась в комитет по информатизации с вопросом о предполагаемых расходах и о том, кто должен, по мысли ведомства, оплачивать «расчистку неба». Заодно, памятуя о способности смольнинских проектов растворяться в небытие, уточнила — на какой стадии находится документ.
В комитете ответили, что в данный момент проводят доработку документа. Более того, похоже, полигоном остается центр города. «После обсуждения проекта с представителями комиссии Законодательного собрания, комитета по градостроительству и архитектуре, комитета по благоустройству, государственной жилищной инспекции, государственной административно-технической инспекции и юридического комитета администрации Санкт-Петербурга было принято совместное решение, что на первоначальном этапе данные изменения будет распространяться на историческую часть Санкт-Петербурга, — сообщили в КиС. — Вопросы порядка правоприменения данного документа, наличия обратной силы вводимых им требований, меры ответственности и т.д. будут решены при подготовке постановления».
Дело Невского проспекта живет, хотя и не везде. В частности, в 2020 году комитет проводит проектно-изыскательские работы по созданию инфраструктуры коллективного доступа для провайдеров в музейном квартале у Исаакия и на Большом проспекте Петроградской стороны. Стройка планируется в 2021 году. Параллельно будут проведены работы с операторами связи по ликвидации принадлежащих им воздушных линий связи.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»