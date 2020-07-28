Чистое небо над Невским стало реальностью. Смольный уберет провода с улиц
Комитет по информатизации и связи Петербурга подготовил поправки в правила благоустройства. Владельцам кабельных сетей запретят протягивать их между домами, а висящие провода уберут без спроса.
О продвижении проекта «Чистое небо», который чиновники пытаются реализовать несколько лет, «Фонтанке» стало известно 28 июля. В Смольном подготовили существенные дополнения в действующие с 2016 года «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга». Новый пункт 8.9 станет судьбоносным для любителей беспроводных городских панорам:
«Запрещается использование фасадов зданий, сооружений для размещения над улицами, площадями, набережными, территориями зеленых насаждений общего пользования воздушных линий связи, в том числе с использованием стоечных опор и воздушно-кабельных переходов для прокладки и подключения между зданиями, сооружениями».
Второй добавочный пункт расширяет список мероприятий по содержанию фасадов домов. После вступления поправок в силу можно будет демонтировать протянутые над улицами, скверами и набережными провода.
Впервые о желании убрать провода с Невского в Смольном заявили в 2017-м. Планы очистить небо в течение года не осуществились. В 2019-м чиновники рассматривали несколько нормативных концепций по избавлению города от воздушных линий связи.