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28.07.2020 13:10
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Чистое небо над Невским стало реальностью. Смольный уберет провода с улиц

Комитет по информатизации и связи Петербурга подготовил поправки в правила благоустройства. Владельцам кабельных сетей запретят протягивать их между домами, а висящие провода уберут без спроса.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

О продвижении проекта «Чистое небо», который чиновники пытаются реализовать несколько лет, «Фонтанке» стало известно 28 июля. В Смольном подготовили существенные дополнения в действующие с 2016 года «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга». Новый пункт 8.9 станет судьбоносным для любителей беспроводных городских панорам:

«Запрещается использование фасадов зданий, сооружений для размещения над улицами, площадями, набережными, территориями зеленых насаждений общего пользования воздушных линий связи, в том числе с использованием стоечных опор и воздушно-кабельных переходов для прокладки и подключения между зданиями, сооружениями».

Второй добавочный пункт расширяет список мероприятий по содержанию фасадов домов. После вступления поправок в силу можно будет демонтировать протянутые над улицами, скверами и набережными провода.

Впервые о желании убрать провода с Невского в Смольном заявили в 2017-м. Планы очистить небо в течение года не осуществились. В 2019-м чиновники рассматривали несколько нормативных концепций по избавлению города от воздушных линий связи.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

мухомор
Хорошая новость.
Ростелеком покажет дополнительную выручку полмиллиарда.
А пользователи интернета в больших и не очень провайдерах повышение абонентской платы воспримут как должное. Кто-то же должен оплачивать аренду кабельной канализации, цену на которую регулирует не рынок а монополист. Так победим.
Борис Коломыцев
Вот это правильно!
***_555
А троллейбус? Пойдут по пути столицы и уберут его из центра?
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