О продвижении проекта «Чистое небо», который чиновники пытаются реализовать несколько лет, «Фонтанке» стало известно 28 июля. В Смольном подготовили существенные дополнения в действующие с 2016 года «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга». Новый пункт 8.9 станет судьбоносным для любителей беспроводных городских панорам:



«Запрещается использование фасадов зданий, сооружений для размещения над улицами, площадями, набережными, территориями зеленых насаждений общего пользования воздушных линий связи, в том числе с использованием стоечных опор и воздушно-кабельных переходов для прокладки и подключения между зданиями, сооружениями».

