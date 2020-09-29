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29.09.2020 17:50
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Юрий Шевчук и ДДТ забрались в недострой в Мурино ради нового клипа. Они спели об изоляции и надежде

Группа ДДТ 29 сентября сняла клип на долгострое в Мурино для песни под рабочим названием «Лето».

«Это был тяжелый год, вообще для всех тяжелый: короныч, изоляция, все сидели по домам, все сейчас какие-то надорванные. Но этот год уходит, всё изменилось, и впереди надежда. Оптимизм. Вот о чем эта песня», — рассказал лидер группы Юрий Шевчук. Его слова приводит пресс-служба администрации Ленинградской области. Как пояснили сотрудники журналисту «Фонтанки», музыканты «точно знали, какое место хотят».

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти
Фото: предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти
Фото: предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти

Недостроенный ЖК «Десяткино 2.0» они выбрали из-за его «фактурности», которая помогла «создать образ изолированного человека в своём микромирке, в капсуле-квартире». Участники группы, каждый со своим инструментом, заняли один из блоков и подошёл близко к краю плиты, так, чтобы их было видно с земли.

Монтаж клипа займёт около двух недель, после этого «Лето» появится в Сети. Перед съёмками участники ДДТ прошли инструктаж, а во время записи использовали страховки. Часть команды оставалась внизу. Указания раздавали через громкоговорители.

предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти

В конце июня ДДТ выпустила клип об «инфернальном веке» и «мёртвом человеке», на голове у которого — корона.

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