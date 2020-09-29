«Это был тяжелый год, вообще для всех тяжелый: короныч, изоляция, все сидели по домам, все сейчас какие-то надорванные. Но этот год уходит, всё изменилось, и впереди надежда. Оптимизм. Вот о чем эта песня», — рассказал лидер группы Юрий Шевчук. Его слова приводит пресс-служба администрации Ленинградской области . Как пояснили сотрудники журналисту «Фонтанки», музыканты «точно знали, какое место хотят».

Недостроенный ЖК «Десяткино 2.0» они выбрали из-за его «фактурности», которая помогла «создать образ изолированного человека в своём микромирке, в капсуле-квартире». Участники группы, каждый со своим инструментом, заняли один из блоков и подошёл близко к краю плиты, так, чтобы их было видно с земли.

Монтаж клипа займёт около двух недель, после этого «Лето» появится в Сети. Перед съёмками участники ДДТ прошли инструктаж, а во время записи использовали страховки. Часть команды оставалась внизу. Указания раздавали через громкоговорители.