Глава Службы внешней разведки РФ: США используют «нечистоплотные методы» в Белоруссии. Готовится провокация против католического священника

В подготовке протестов в Белоруссии якобы принимают участие инструкторы ЦРУ и Пентагона. Об этом 29 сентября заявил глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин.



«Борцы за обновленную Белоруссию» проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с госдепартаментом американских НПО», — цитирует ТАСС заявление главы СВР.



Нарышкин подчеркнул, что США «используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии».

