Глава Службы внешней разведки РФ: США используют «нечистоплотные методы» в Белоруссии. Готовится провокация против католического священника
В подготовке протестов в Белоруссии якобы принимают участие инструкторы ЦРУ и Пентагона. Об этом 29 сентября заявил глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин.
«Борцы за обновленную Белоруссию» проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с госдепартаментом американских НПО», — цитирует ТАСС заявление главы СВР.
Нарышкин подчеркнул, что США «используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии».
«В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов», — заявил глава СВР.
По его словам, США пытаются втянуть в конфликт католические общины Белоруссии.
«По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ», — подчеркнул Нарышкин.