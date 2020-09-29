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29.09.2020 16:28
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Глава Службы внешней разведки РФ: США используют «нечистоплотные методы» в Белоруссии. Готовится провокация против католического священника

В подготовке протестов в Белоруссии якобы принимают участие инструкторы ЦРУ и Пентагона. Об этом 29 сентября заявил глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин.

«Борцы за обновленную Белоруссию» проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с госдепартаментом американских НПО», — цитирует ТАСС заявление главы СВР.

Нарышкин подчеркнул, что США «используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии».

«В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов», — заявил глава СВР.

По его словам, США пытаются втянуть в конфликт католические общины Белоруссии.

«По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ», — подчеркнул Нарышкин.

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Комментарии (8)

***_555
Почему опять забыли про "англичанка гадит"?
08061962
Главу Католической церкви Белоруссии не пустили в Белоруссию, хотя он гражданин страны!! Траванут , а потом скажут , что это западная провокации.
128602388
Амеры как раз и рассчитывают на таких, которые думают именно то, что им вещают из "ящика". )) ...и про "накокаиненные" мозги в том числе. А вариант, подобный украинскому, никому не нужен, кроме наших заокеанских "друзей".
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