В Обнинске мужчина пожаловался в полицию на проституток, которые получили 50 тысяч и не приехали

Попытка жителя Калужской области провести время в компании привлекательных незнакомок обернулась убытками. Доверчивый мужчина перевел несколько десятков тысяч рублей предоплаты, но так никого и не дождался.



Подробности 29 сентября сообщает областное УМВД. В полицию с заявлением о мошенничестве пришел житель Обнинска. Мужчина рассказал, что решил развлечь себя платным интимом, нашел соответствующий сайт в Интернете и набрал телефонный номер. На звонок ответила девушка, которая сообщила, что желание мужчины исполнится только после внесения предоплаты, и тот послушно отправился искать банкомат. После этого позвонила вторая девушка и огласила весь прейскурант, за который мужчина также перевел денег ей на номер телефона. Затем на связь вышел администратор сайта, который попросил дополнительный залог. При этом все попытки внести деньги якобы заканчивались провалом, поскольку платежная система почему-то работала с перебоями.

