«Аркаша, логики не ищи!» Прокуратура попросила ужесточить приговор по делу «Нового величия»

Прокуратура обжаловала сроки фигурантам дела «Нового величия». Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Люблинского суда Москвы.



«В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор, в котором говорится, что она не согласна с наказанием и считает его чрезмерно мягким», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.



Адвокат Максим Пашко отреагировал на апелляционное представление. Он обратил внимание на то, что суд дал ровно столько, сколько просило обвинение. Кроме того, защитник указал на сроки обжалования приговора, которые уже истекли.

