«Аркаша, логики не ищи!» Прокуратура попросила ужесточить приговор по делу «Нового величия»
Прокуратура обжаловала сроки фигурантам дела «Нового величия». Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Люблинского суда Москвы.
«В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор, в котором говорится, что она не согласна с наказанием и считает его чрезмерно мягким», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.
Адвокат Максим Пашко отреагировал на апелляционное представление. Он обратил внимание на то, что суд дал ровно столько, сколько просило обвинение. Кроме того, защитник указал на сроки обжалования приговора, которые уже истекли.
«Звонят журналисты. Спрашивают, где логика в действиях прокуратуры. Мой внутренний Леонид Ильич прокашливается, поправляет звезды героя и незабвенным голосом говорит: «Аркаша, логики не ищи!» — написал адвокат в своём telegram-канале.
Группу молодых людей, объединившихся под названием «Новое величие», задержали в марте 2018 года. Им вменяют создание экстремистского сообщества и участие в нём — части 1,2 статьи 282.1 УК. По версии следствия, целью «Нового величия» было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима». Общественность считает преследование фигурантов несправедливым, потому как, по словам участников движения, их намеренно подставил провокатор спецслужб.
6 августа суд признал виновными семерых фигурантов дела «Нового величия». Они получили от четырех лет условно до семи лет колонии. Приговор также обжаловала защита.