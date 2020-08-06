Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Приговор фигурантам дела «Нового величия» будет обвинительным. Об этом на заседании 6 августа перед оглашением заявила судья.



Как передаёт «МБХ медиа» в прямой трансляции из зала заседаний в Люблинском суде Москвы, приговор будет зачитываться целиком. Перед зданием на улице собралось множество активистов и журналистов, они скандируют: «Невиновны!».



Мера наказания станет известна позднее. Адвокаты подсудимых заявили, что будут обжаловать приговор, еще даже не дослушав его.

