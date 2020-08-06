Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Приговор фигурантам дела «Нового величия» будет обвинительным. Об этом на заседании 6 августа перед оглашением заявила судья.
Как передаёт «МБХ медиа» в прямой трансляции из зала заседаний в Люблинском суде Москвы, приговор будет зачитываться целиком. Перед зданием на улице собралось множество активистов и журналистов, они скандируют: «Невиновны!».
Мера наказания станет известна позднее. Адвокаты подсудимых заявили, что будут обжаловать приговор, еще даже не дослушав его.
Группу молодых людей, объединившихся под названием «Новое величие», задержали в марте 2018 года. Им вменяют создание экстремистского сообщества и участие в нём — части 1,2 статьи 282.1 УК. По версии следствия, целью «Нового величия» было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима». Общественность считает преследование фигурантов несправедливым, потому как, по словам участников движения, их намеренно подставил провокатор спецслужб. Летом 2018 года из изолятора выпустили Марию Дубовик, а также Анну Павликову. Меру пресечения изменили на домашний арест. В их защиту по стране проходили «Марши матерей», люди выступали против плохого обращения с девушками, у которых начались проблемы со здоровьем.
Двое фигурантов дела, пошедшие на сделку со следствием, уже были осуждены. Это Рустам Рустамов, получивший полтора года лишения свободы условно и Павел Ребровский, которого приговорили к 2,5 годам колони. Последний, впрочем, на рассмотрении жалобы на приговор отказался от своих первоначальных признательных показаний. После этого его отпустили под подписку о невыезде, а уголовное дело вернули на новое рассмотрение.