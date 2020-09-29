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29.09.2020 12:35
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Госдума переходит на частичную удаленку. Количество депутатов с коронавирусом за неделю увеличилось почти вдвое

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о заболеваемости COVID-19 среди депутатов.

«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня — 18. <...> Часть структур Госдумы уйдут на дистанционную форму работы», — заявил 29 сентября Вячеслав Володин во время заседания, которое транслировалось на сайте нижней палаты парламента.

По его словам, всего COVID-19 переболели 60 народных избранников. Володин призвал депутатов соблюдать меры предосторожности и «настроиться на другое отношение». «Коллеги, ну подумайте, если не о себе, то о тех, кто рядом с вами», — заявил председатель Госдумы.

Володин также призвал сократить количество посетителей и больше общаться онлайн.

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Комментарии (1)

izrambova
Предлагаю перевести всю ГД и весь СФ на "удаленку", а всех депутатов и сенаторов - на "минималку". Полагаю, если провести на эту тему всероссийский опрос, то "против" проголосует не больше 0,01%.
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