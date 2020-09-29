Госдума переходит на частичную удаленку. Количество депутатов с коронавирусом за неделю увеличилось почти вдвое

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о заболеваемости COVID-19 среди депутатов.



«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня — 18. <...> Часть структур Госдумы уйдут на дистанционную форму работы», — заявил 29 сентября Вячеслав Володин во время заседания, которое транслировалось на сайте нижней палаты парламента.



По его словам, всего COVID-19 переболели 60 народных избранников. Володин призвал депутатов соблюдать меры предосторожности и «настроиться на другое отношение». «Коллеги, ну подумайте, если не о себе, то о тех, кто рядом с вами», — заявил председатель Госдумы.

