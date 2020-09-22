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22.09.2020 13:07
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Володин рассказал, сколько депутатов болеют коронавирусом и почему на пленарном заседании пустовато

Десять депутатов Госдумы госпитализированы в больницы с коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщил на пленарном заседании председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Он также отметил, что более 50 депутатов уже перенесли на себе COVID-19 и имеют антитела. Фамилии Володин называть отказался, указав, что «это неправильно».

На пленарном заседании в зале отсутствует целый ряд депутатов, заметил спикер.

«Почему? Потому что пришел человек, который был носителем вируса, а мы вынуждены были принять решение о самоизоляции, карантинных мероприятиях в отношении тех, кто с ним в одном ряду находился. <...> Наша задача — сделать все, чтобы парламент был работоспособным. Мы предложили те меры, которые позволяют нам работать, собираясь в этом зале с максимальной численностью», — цитирует Володина РГ.

В Госдуме всё ещё в силе ограничения по допуску в здание и дистанции. Возрастных депутатов ранее попросили работать удалённо.

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Комментарии (2)

Delon
Вот так и определились без каких депутатов можно работать. ...Можно и сократить их число.
260551481
Это тот что родственник братьев Гримм?
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