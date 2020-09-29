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29.09.2020 10:24
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Водитель «как с другой планеты» на Коломяжском поймал самосвал и навредил ГИБДД

«Фольксваген» врезался в самосвал ночью 29 сентября на Коломяжском проспекте и получил сильные повреждения.

Аварию эту очевидец последствий — автор YouTube-канала «Дереяшки» — назвал странной: не промахнуться мимо стоящего грузовика на пустой дороге сложно.

Его догадки подтвердил сотрудник полиции, осматривавший машину после столкновения. По его словам, водитель казался неадекватным, «как с другой планеты», но не из-за алкоголя. Заметных травм он не получил, а при оформлении ДТП в машине полиции, по словам гаишника, сломал бардачок.

Судя по всему, никто не пострадал.

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