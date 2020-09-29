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29.09.2020 08:58
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Тихий перекрёсток на севере Петербурга напомнил о себе ДТП: сбит велосипедист

Серьёзное ДТП произошло на тихом перекрёстке Поклонногорской, Афонской и Вербной улиц на севере Петербурга.

Поздно вечером 28 сентября там сбили велосипедиста, он жив, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Хотя поток машин на этом участке небольшой, аварии случаются регулярно. Поклонногорский путепровод открыли 29 декабря 2017 года, и уже 30 декабря на перекрёстке, то есть на съезде с путепровода, случилась авария. Затем за месяц там было как минимум шесть ДТП. В ноябре 2019 года в аварии с маршруткой там пострадали 5-6 человек.

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