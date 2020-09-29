В пяти российских регионах закончились места на свалках

Счетная палата изучила ситуацию с местами захоронения мусора в России и обнаружила, что в пяти регионах они закончились еще в 2019 году. При этом за прошлый год в России образовалось 65 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), или 450 килограмм на человека.



Остаточную вместимость свалок исчерпали в Магаданской области, Забайкальском крае, Бурятии, Еврейской автономной области и на Сахалине, пишет 29 сентября РИА Новости.



Счетная палата отметила, что в России основным способом обращения с мусором является его захоронение на полигонах и свалках. Но, как указывает ведомство, при сложившихся темпах образования отходов существующие мощности полигонов в 32 регионах будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них – до 2022 года. Ситуацию характеризуют как критическую.

