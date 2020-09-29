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29.09.2020 08:21
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В пяти российских регионах закончились места на свалках

Счетная палата назвала критической ситуацию с мусором в России

Счетная палата изучила ситуацию с местами захоронения мусора в России и обнаружила, что в пяти регионах они закончились еще в 2019 году. При этом за прошлый год в России образовалось 65 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), или 450 килограмм на человека.

Остаточную вместимость свалок исчерпали в Магаданской области, Забайкальском крае, Бурятии, Еврейской автономной области и на Сахалине, пишет 29 сентября РИА Новости.

Счетная палата отметила, что в России основным способом обращения с мусором является его захоронение на полигонах и свалках. Но, как указывает ведомство, при сложившихся темпах образования отходов существующие мощности полигонов в 32 регионах будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них – до 2022 года. Ситуацию характеризуют как критическую.

Сейчас в стране действуют 2832 свалок, из них менее половины числятся в Государственном реестре объектов размещения отходов. Также действуют несанкционированные свалки – региональные власти выявили более 27 тысяч таковых. Еще более 4,6 тысяч свалок выявил Росприроднадзор.

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Комментарии (2)

Ivan3
Перерабатывать надо отходы.В новых строящихся домах планировать раздельный сбор мусора.В Швеции все свои отходы переработали и покупают за границей чужие отходы-и получают доходы.
Maiok
Деньги начали собирать, но изменений пока что нет... Куда делись деньги?
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