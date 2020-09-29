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29.09.2020 08:18
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Сотрудница «Петропавловской крепости» и доцент СПбПУ «подарили» мошенникам более 8 млн рублей

Сотрудница государственного музея «Петропавловская крепость» и доцент Политехнического Университета им. Петра Великого попались на удочку телефонных мошенников и перевели им свои накопления. Суммарный ущерб превысил 8 млн рублей.

Как стало известно 29 сентября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), накануне днём на стол полиции в Невском районе легло заявление от 62-летней начальницы отдела в музее «Петропавловская крепость». Она указала в документе, что с 17 по 21 сентября ей с разных номеров названивал неизвестный, представлявшийся сотрудником банка. Сперва он сказал женщине, что её деньги пытаются похитить, и потому их нужно перевести на «безопасные» счета. Петербурженка прислушалась и отправила почти 2 млн 200 тыс рублей в пустоту из ближайшего к работе отделения. Через три дня тот же мужчина снова позвонил музейному сотруднику и сообщил, что на её имя в разных банках открыты кредиты, а чтобы их погасить нужно открыть встречный кредит и деньги положить на безопасный счёт. Женщина снова поверила и перевела лжеменеджерам ещё 2 млн рублей.

Вечером в понедельник с аналогичным заявлением в полицию обратилась 67-летняя жительница Выборгского района, доцент СПбПУ, читающая лекции в высшей школы атомной и тепловой энергетики. В течение одного дня она перевела мошенникам почти 4 млн рублей.

В обоих случаях полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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Комментарии (11)

PapaKarlo
По суммам накоплений можно сказать, что музейные работники не такие "бедные", как они сами себя представляют обществу. ГМЗ Петергоф хнычет, что лишился доходов и лишает льгот россиян... А в это время музейн работники, бездумно и запросто САМИ пересылают деньги мошенникам. Как лего деньги пришли, так и легко можно с ними расставаться. Конечно, особо искать не будут. Звонки обычно идут из учреждений ФСИН, где уголовники организуют "коллцентры" банков. Расследование таких дел -сложно.
Lissa_spb
У меня такое было пару недель назад! После слов "на ваше имя открыт кредит" я не стала разговаривать и позвонила на номер 900 и все сразу стало ясно! Но, самое интересное - через час мне звонили с того же номера и я ради интереса ответила. Диалог был интересным начиная с того, что ко мне обратились "Марина?" (меня зовут не так))) и я ответи "Да, это я")) опять пошел разговор про кредит и просьбой немедленно открыть встречный якобы для того, чтобы заявку мошенников погасить (Бред!) Я спросила "У вас есть служба безопасности?", "Да!" - ответили мне. Я: "Так вот у меня она тоже есть! Прдолжать будем разговор?", "Нет!" - ответили мне))) Будьте бдительны! И посылайте всех далеко и надолго!!!!
abzads
Что значит "отправила в пустоту"? Не в пустоту, а на расчётный счёт, принадлежащий конкретному лицу.
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