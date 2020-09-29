Сотрудница «Петропавловской крепости» и доцент СПбПУ «подарили» мошенникам более 8 млн рублей

Сотрудница государственного музея «Петропавловская крепость» и доцент Политехнического Университета им. Петра Великого попались на удочку телефонных мошенников и перевели им свои накопления. Суммарный ущерб превысил 8 млн рублей.



Как стало известно 29 сентября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), накануне днём на стол полиции в Невском районе легло заявление от 62-летней начальницы отдела в музее «Петропавловская крепость». Она указала в документе, что с 17 по 21 сентября ей с разных номеров названивал неизвестный, представлявшийся сотрудником банка. Сперва он сказал женщине, что её деньги пытаются похитить, и потому их нужно перевести на «безопасные» счета. Петербурженка прислушалась и отправила почти 2 млн 200 тыс рублей в пустоту из ближайшего к работе отделения. Через три дня тот же мужчина снова позвонил музейному сотруднику и сообщил, что на её имя в разных банках открыты кредиты, а чтобы их погасить нужно открыть встречный кредит и деньги положить на безопасный счёт. Женщина снова поверила и перевела лжеменеджерам ещё 2 млн рублей.

