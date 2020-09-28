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28.09.2020 19:53
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Кофе, джазом и танцами встретят октябрь в Павловском парке

Музыка и горячие напитки станут главными элементами фестиваля «Павловский КофеДжаз». Больше десятка бэндов и танцевальные мастер-классы ждут горожан в Павловском парке все выходные с 3 по 4 октября. (0+)

Фото: ГМЗ «Павловск»

В павильоне «Вольер», который находится недалеко от Большого дворца у Тройной липовой аллеи, будут играть классический джаз, в точке «Большие круги» выступят духовые джаз-бэнды, а на площади гуляний посетителей ждёт смешанная программа.

Выступления начнутся около 13.00 и продлятся до 17.30. Среди участников — коллектив Stukov band, основанный музыкантом оркестра Михайловского театра Константином Стуковым, ансамбль Olympic brass, кавер-группа Dance and joy, коллективы Cool groove и Pro Cuba, специализирующиеся на латиноамериканской музыке, Teaport organ quartet и Hang made project. Кроме этого, к слушателям выйдут квартет гитариста Гасана Багирова и трио Александра Маслова, участники которого исполняют классику в джазовой обработке. Послушать стоит и игру джазового пианиста Дениса Кириллова и вибрафониста Павла Чижика. Они встретятся в павильоне «Вольер» в 13.00.

В этом году организаторы решили сделать акцент на танцевальных мотивах, поэтому в программе свинг и диксиленд, фанк- и поп-джаз. Специальным гостем станет кубинский хореограф Рамиро Родригез. Взять бесплатный урок у него можно в «Вольере»: в субботу занятие начнётся в 15.20, а в воскресенье в 16.30.

В программе возможны изменения, поэтому точное расписание уточняйте на сайте фестиваля.

Для прохода на фестиваль понадобится билет в Павловский парк.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

Фото: ГМЗ «Павловск»

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