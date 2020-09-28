Минсельхоз переводит на «удаленку» половину сотрудников из-за коронавируса
Министерство сельского хозяйства РФ собирается перевести на дистанционную работу не менее половины сотрудников. Об этом 28 сентября пишет РИА Новости.
«Решение принято в соответствии с рекомендациями, изложенными в указе мэра Москвы от 25 сентября 2020 года... в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Москве... Одновременно в Минсельхозе России принят комплекс мер для обеспечения безопасности работников ведомства, исполняющих должностные обязанности в обычном режиме», — пояснили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал гражданам старше 65 лет без необходимости не выходить из дома, а работающим пенсионерам посоветовал перейти на «удаленку». Руководителям предприятий рекомендовано перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный формат работы. «Газпром» уже сообщил, что с 28 сентября минимизирует количество сотрудников в офисах компании.