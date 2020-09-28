«Газпром» снова переводит сотрудников на удаленку. Ограничения из-за коронавируса возвращаются

«Газпром» начинает минимизировать количество работников в офисах компании с 28 сентября. Об этом говорится в приказе за подписью главы газового монополиста Алексея Миллера, передает ТАСС.



По данным издания, приказ был подписан еще 25 сентября. В документе также сообщается, что «Газпром» останавливает поэтапную отмену ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.



Напомним, компания начала переводить сотрудников на дистанционный режим работы с 18 марта. Также были введены ограничения на зарубежные командировки и ряд других мер — например, на газовых промыслах увеличили срок вахты и ввели обязательный 14-дневный карантин для работников. При этом в начале июня пресс-служба «Газпрома» сообщала, что компания не планирует сохранять удаленный режим работы для сотрудников на постоянной основе.

