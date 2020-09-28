Для вовлечения граждан в формирование дорожной инфраструктуры разработают специальный стандарт

Как сообщает 28 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу АСИ, на основе единого стандарта будут сформированы рекомендации по оптимизации дорожно-транспортной инфраструктуры, созданию новых маршрутов общественного транспорта и городской велоинфраструктуры, повышению качества планировочных решений в сфере городской мобильности, а также по увеличению востребованности городских пространств.

«Городская дорожно-транспортная инфраструктура теперь будет формироваться с учетом мнения жителей. В этом году города столкнулись с новыми вызовами, один из которых — неспособность общественного транспорта обеспечивать мобильность жителей на прежнем уровне. В частности, сейчас практически во всех странах мира наблюдается взрывной рост запросов на средства индивидуальной мобильности. Так, повышенный спрос на велосипеды отмечается практически во всех регионах России, в некоторых он достигает 70–80% относительно прошлогоднего периода», — комментирует руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева. По ее словам, велосипед опережает автомобили и общественный транспорт по скорости поездок на дистанции до 5 км, но велосипедная инфраструктура в достаточной степени развита только в Альметьевске (Татарстан). Поэтому особое место в рамках стандарта отведут планированию веломаршрутов.

Для вовлечения граждан в повышение качества дорог планируется создать мультимедийную платформу «Моя дорога». Она будет интегрирована с системой контроля дорожных фондов, которую также разрабатывает РосдорНИИ и которая содержит полную базу дорожных объектов федерального, регионального и местного значения, планы по их строительству и ремонту.