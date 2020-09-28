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28.09.2020 16:27
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Honda поймала микроавтобус на встречке на трассе Вологда — Новая Ладога, пострадали двое

Выезд на встречную полосу привел к серьезной аварии в Бокситогорском районе Ленинградской области днем 28 сентября. Пострадали водители столкнувшихся машин.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около часа дня на 390-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога 55-летний мужчина, управляя автомобилем Honda CRV, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Мерседеса» получил травмы средней степени тяжести, а водитель «Хонды» — тяжелые.

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