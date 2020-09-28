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28.09.2020 07:50
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В Петербурге мотоциклист сбил юного пешехода, а в области на встречку выехал ребёнок на квадроцикле

Два несовершеннолетних участника дорожного движения пострадали в воскресенье в ДТП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 27 сентября около 23:25 на проспекте Луначарского, 43, в Выборгском районе города, мужчина 1993 года рождения на мотоцикле "Ямаха" сбил юношу 2004 года рождения. Молодой человек, по предварительной версии, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пешеход был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

А днём, около 14:20, у деревни Могилево Киришского района области, по данным УГИБДД, подросток 2012 года рождения на квадроцикле выехал на встречную полосу и врезался в "Фольксваген Пассат" под управлением женщины 1969 года рождения. Ребёнок получил травмы средней тяжести.

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Комментарии (5)

мухомор
Ох уж эти предварительные версии от сказочников, коллег Пашаева.
sektor7
Мотосезон закрыт,парни.
Ставьте байки на прикол.
Отдыхайте.
Alex000
Вот как-то никакого сожаления не вызывает. Оба случая - закономерный результат отсутствия осторожности, в первую очередь - у родителей.
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