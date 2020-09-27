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27.09.2020 20:35
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Велосипедистка попала под машину на Приморском шоссе. Она могла выехать на «зебру» на красный

Велосипедистка госпитализирована с тяжёлыми травмами после удара о капот в Курортном районе Петербурга 27 сентября. Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, автомобиль и велосипед столкнулись на пересечении Приморского шоссе и переулка Свободы около половины пятого вечера. По предварительной информации, 33-летний водитель Skoda Superb проезжал регулируемый пешеходный переход на разрешённый сигнал светофора, когда перед ним оказался двухколёсный транспорт.

В результате столкновения тяжёло пострадала 55-летняя велосипедистка. Дорожная полиция проводит проверку.

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Комментарии (6)

magellan
Пару лет назад какуюто тетку также сбили. Каково же было ее удивление, когда с нее взыскали ущерб, коьорый она причинила своей годовой автомобилю. Вот нытья было, но денежку вроде как все таки с тетки взыскали.
Александр Смуров
А чего видео нет?
мухомор
велик на пешеходном на красный. это комбо.
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