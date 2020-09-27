Велосипедистка попала под машину на Приморском шоссе. Она могла выехать на «зебру» на красный
Велосипедистка госпитализирована с тяжёлыми травмами после удара о капот в Курортном районе Петербурга 27 сентября. Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, автомобиль и велосипед столкнулись на пересечении Приморского шоссе и переулка Свободы около половины пятого вечера. По предварительной информации, 33-летний водитель Skoda Superb проезжал регулируемый пешеходный переход на разрешённый сигнал светофора, когда перед ним оказался двухколёсный транспорт.
В результате столкновения тяжёло пострадала 55-летняя велосипедистка. Дорожная полиция проводит проверку.