На станции Пелла нашли покалеченного подростка. Он оступился и попал под поезд

С ампутированной ногой в реанимации оказался 16-летний житель Отрадного. Подросток упал под грузовой поезд на станции в Кировском районе Ленинградской области.



Как пишет 47news, в начале трёх часов дня 27 сентября в экстренные службы поступило сообщение от прохожих, которые увидели на станции Пелла травмированного юношу. По их словам, он сидел на платформе с отрезанной ногой.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию больницы Шлиссельбурга. Он лишился правой голени и получил травмы головы и всего тела. По предварительной информации, 16-летний житель города Отрадное упал на пути под грузовой поезд, споткнувшись о скамейку на платформе. Обстоятельства случившегося устанавливает транспортная полиция.