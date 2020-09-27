В ДТП с грузовиком под Калининградом у автобуса срезало бок. Погибли шесть человек, включая ребёнка
Рейсовый автобус и грузовик столкнулись лоб в лоб под Калининградом. Погибли шесть человек, среди них — ребёнок.
Как сообщает МЧС, ДТП произошло в 12:45 на автодороге «Переславское-Янтарный» в районе поселка Кумачево. По предварительным данным, ранены восемь человек. Для шестерых воскресная поездка оказалась последней в жизни. Среди погибших — ребёнок 2011 года рождения, передаёт РИА Новости.
Как уточняет местное издание «Новый Калининград», автобус столкнулся с песковозом. На месте работают все экстренные службы, сотрудники ГИБДД. По данным СМИ, также к месту аварии выехал начальник регионального УМВД Игорь Илларионов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.