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27.09.2020 13:23
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В ДТП с грузовиком под Калининградом у автобуса срезало бок. Погибли шесть человек, включая ребёнка

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись лоб в лоб под Калининградом. Погибли шесть человек, среди них — ребёнок.

Как сообщает МЧС, ДТП произошло в 12:45 на автодороге «Переславское-Янтарный» в районе поселка Кумачево. По предварительным данным, ранены восемь человек. Для шестерых воскресная поездка оказалась последней в жизни. Среди погибших — ребёнок 2011 года рождения, передаёт РИА Новости.

Как уточняет местное издание «Новый Калининград», автобус столкнулся с песковозом. На месте работают все экстренные службы, сотрудники ГИБДД. По данным СМИ, также к месту аварии выехал начальник регионального УМВД Игорь Илларионов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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Комментарии (3)

alexadmin
Если доводится ездить в междугороднем автобусе, стараюсь сидеть в третьей четверти с правой стороны... Жуткая мясорубка :(
piterez
Само срезало или кто-то приложился?
Antipuk
С песковозом, написал копипастер. Журналист написал бы с самосвалом.
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