Рейсовый автобус и грузовик столкнулись лоб в лоб под Калининградом. Погибли шесть человек, среди них — ребёнок.



Как сообщает МЧС, ДТП произошло в 12:45 на автодороге «Переславское-Янтарный» в районе поселка Кумачево. По предварительным данным, ранены восемь человек. Для шестерых воскресная поездка оказалась последней в жизни. Среди погибших — ребёнок 2011 года рождения, передаёт РИА Новости.