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27.09.2020 10:06
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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий. Есть раненые среди гражданского населения

Вооружённые силы Армении продолжают артобстрел ВС Азербайджана на линии соприкосновения в районе Нагорного Карабаха, заявили 26 сентября в минобороны Азербайджана. В Армении, в свою очередь, говорят об атаке со стороны соседей.

По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, «имеются данные о гибели и ранении гражданских лиц и военнослужащих, нанесен серьезный ущерб жилым домам и гражданской инфраструктуре». В Баку говорят о «контрнаступательной» операции и ответственности Еревана за начало боевых действий, передаёт ТАСС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook написал: «Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением». Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян также сообщил об обстреле мирного населения. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян говорит, что среди погибших есть дети.

Ереван утверждает, что армия противника потеряла три танка, и, вероятно, есть «потери в живой силе», передаёт РИА Новости.

В минобороны Азербайджана, в свою очередь, опровергают сообщения о двух сбитых вертолетах, трех танках и трех беспилотниках и докладывают об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.

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Комментарии (6)

baddancer
Показательно - все мировые "мейнстрим не и объективные" медиа как воды в рот набрали. Пока Россия не при делах - никому не интересна очередная войнушке и жертвы..
W Bons
от советского информбюро : идут тяжёлые бои на территории овощебазы на Софийской
kukuruzza
Начнутся перебои с фруктами или не начнутся?Только порадовалась,что турецкого силоса в магазинах меньше стало..
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