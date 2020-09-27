Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий. Есть раненые среди гражданского населения
Вооружённые силы Армении продолжают артобстрел ВС Азербайджана на линии соприкосновения в районе Нагорного Карабаха, заявили 26 сентября в минобороны Азербайджана. В Армении, в свою очередь, говорят об атаке со стороны соседей.
По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, «имеются данные о гибели и ранении гражданских лиц и военнослужащих, нанесен серьезный ущерб жилым домам и гражданской инфраструктуре». В Баку говорят о «контрнаступательной» операции и ответственности Еревана за начало боевых действий, передаёт ТАСС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook написал: «Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением». Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян также сообщил об обстреле мирного населения. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян говорит, что среди погибших есть дети.
Ереван утверждает, что армия противника потеряла три танка, и, вероятно, есть «потери в живой силе», передаёт РИА Новости.
В минобороны Азербайджана, в свою очередь, опровергают сообщения о двух сбитых вертолетах, трех танках и трех беспилотниках и докладывают об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.