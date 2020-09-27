Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий. Есть раненые среди гражданского населения

Вооружённые силы Армении продолжают артобстрел ВС Азербайджана на линии соприкосновения в районе Нагорного Карабаха, заявили 26 сентября в минобороны Азербайджана. В Армении, в свою очередь, говорят об атаке со стороны соседей.

По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, «имеются данные о гибели и ранении гражданских лиц и военнослужащих, нанесен серьезный ущерб жилым домам и гражданской инфраструктуре». В Баку говорят о «контрнаступательной» операции и ответственности Еревана за начало боевых действий, передаёт ТАСС.