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26.09.2020 20:35
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Тележка остановила эскалатор на «Площади Мужества». Станцию закрыли на вход

Пассажиров перестали пускать на станцию «Площадь Мужества» вечером 26 сентября. Там экстренно остановлен эскалатор на спуск.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, для пассажиров вестибюль станции закрыли в половине девятого вечера. Спуститься в метро не даёт тележка, которая попала в гребёнку эскалатора. Освободить её оперативно не вышло.

Второй эскалатор продолжает поднимать пассажиров к выходу.

© Фонтанка.Ру

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