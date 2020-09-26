Из 11 детей в финале национального отборочного тура на детское «Евровидение» жюри и зрители выбрали петербурженку Софию Феськову. Она пыталась попасть на «Голос.Дети» и пела на всевозможных городских событиях.



О победе петербурженки с песней «Мой новый день» стало известно 25 сентября. София Феськова уже второй раз пыталась пройти отбор, и на этот раз — успешно. В отборе участвовали 11 детей в возрасте от 9 до 14 лет, главный, международный этап пройдет 29 ноября в формате телемоста.