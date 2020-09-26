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26.09.2020 00:40
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Девочка из Петербурга будет представлять Россию на детском Евровидении

Из 11 детей в финале национального отборочного тура на детское «Евровидение» жюри и зрители выбрали петербурженку Софию Феськову. Она пыталась попасть на «Голос.Дети» и пела на всевозможных городских событиях.

О победе петербурженки с песней «Мой новый день» стало известно 25 сентября. София Феськова уже второй раз пыталась пройти отбор, и на этот раз — успешно. В отборе участвовали 11 детей в возрасте от 9 до 14 лет, главный, международный этап пройдет 29 ноября в формате телемоста.

Петербурженка поет на детском радио, регулярно и на протяжении большей половины своей жизни, а девочке 11 лет, участвует в песенных конкурсах и выступает на сцене. В 2017 году она участвовала в конкурсе «Голос.Дети», но не прошла слепые прослушивания. Девочка, судя по странице ее матери в соцсети, поет на большом количестве городских праздников, в том числе на «Алых Парусах».

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