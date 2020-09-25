Суд встал на сторону «Связного», который отказался обслуживать слепого паралимпийца. Петербургский спортсмен c решением не согласен

Петербургский паралимпиец, серебряный призер чемпионата мира по плаванию МОК 2019 года Кирилл Белоусов обжалует решение мирового суда о прекращении дела о «дискриминации» инвалидов сотовой компанией. Об этом он сообщил 25 сентября «Фонтанке».

ООО «Связной» получило протокол об административном правонарушении по достаточно редкой статье КоАПа – 5.62 – «Дискриминация». Основанием для появления протокола стала жалоба в прокуратуру слепого спортсмена: 24 июня 2020 года в одном из салонов «Связного» отказались обслужить паралимпийца. 31 августа мировой судебный участок №86 Красногвардейского района зарегистрировал материал об административном правонарушении, но по итогам трех заседаний судья постановил завершить дело «за отсутствием состава». Однако с этим решением не согласилась прокуратура и сам двадцатилетний спортсмен.



Впервые о конфликте со «Связным» пловец Кирилл Белоусов рассказал в группе «Типичный незрячий» «Вконтакте». Он объяснил, что получил предварительное одобрение кредита на новый дорогой ноутбук в «Альфа-банке» онлайн, но при оформлении покупки непосредственно в салоне «Связного» получил отказ по причине того, что он не мог самостоятельно заполнить документы, а его сопровождающие не имели, по мнению сотрудников магазина, прав для внесения информации в договор.

Правда, после длительного обсуждения выяснилась немного другая причина отказа: «После почти часа разбирательств и звонка в службу поддержки «Связного», формулировка изменилась: «По правилам договора между магазином и банком мы обязаны отказывать в кредите и рассрочке инвалидам первой и второй группы на основании…» Угадайте, каким было обоснование отказа!!! «На основании того, что инвалиды первой группы являются недееспособными» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.) , - написал в соцсетях Кирилл.

Автор поста объяснил, что формулировка «недееспособный» относится только к тем людям, которые не могут «самостоятельно осуществлять свои гражданские права в силу нарушений психики, коммуникации и т.д». Статус «недееспособного» может присвоить только суд. Однако Кирилл Белоусов является инвалидом первой группы, при этом активно занимается спортом и работает программистом. И недееспособным не признан.



Делом спортсмена заинтересовалась районная прокуратура и посоветовала ему рассказать в объяснительной об инциденте. 31 августа в 86 мировой судебный участок поступил протокол об административном правонарушении в отношении «Связного» по «дискриминации» (ст. 5.62 КоАП РФ). Позиция же компании заключалась в том, что «Белоусов не смог самостоятельно ознакомиться с документацией, а лица, его сопровождавшие, не имели надлежащим образом оформленной доверенности для предоставления его интересов», - уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Итогом рассмотрения протокола стало прекращение производства за отсутствием состава правонарушения в действиях ООО «Связной».

Проблемы со «Связным» у Кирилла не впервые – как он рассказал «Фонтанке», два года назад в другом городе салон связи ему отказал в выдаче ранее оформленного заказа, сославшись на то, что молодой человек не может самостоятельно ознакомиться с документами и поставить подпись в нужном месте. Тогда вопрос разрешился проще – Кирилл просто пошел в другую, «более сговорчивую», точку.

