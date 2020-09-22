Le Monde: Путин высказал Макрону предположение, что Навальный мог сам себя отравить «Новичком»

В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном 14 сентября его российский коллега Владимир Путин высказал предположение, что Алексей Навальный мог сам принять яд. Об этом сообщила 22 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на неназванные источники в Елисейском дворце.

«Он [Путин] с презрением говорил об Алексее Навальном, называя его простым смутьяном из Интернета, который якобы в прошлом уже симулировал болезни. Президент России выступил с обвинительным заявлением, сообщив, что Навальный совершает противоправные действия и что тот использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для шантажа некоторых народных избранников и чиновников», — пишет издание (цитата по «Новой газете»).

