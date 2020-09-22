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22.09.2020 18:39
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Пока следили за убийцей трансгендера, полиция Петербурга сообщала сама себе: «Тут ваш расчленитель с пятого этажа спикировал»

У задержанного 22 сентября за убийство и расчленение человека повреждён позвоночник. Как стало известно «Фонтанке», 53-летний Юрий Яновский за месяц до того, как к нему пришли с обыском, упал с пятого этажа. Это случилось в конце августа этого года, в доме 12 по Новочеркасскому проспекту, где ночью Яновский гулял со своими знакомыми. Причем он слетел из окна на козырек парадной, с которого ночью его и снимала МЧС, а скорая доставила в Мариинскую больницу. Там врачи зафиксировали у Яновского повреждение позвоночника.

В связи с тем, что на тот момент за Яновским уже было установлено наблюдение, «Фонтанка» услышала душераздирающие подробности тех переговоров в эфире. Выглядело это примерно так: полицейские, которые следили за Яновским и на глазах у которых он по случайности спланировал с пятого этажа, отзванивались инициаторам. То есть оперативникам убойного отдела главка: «Тут такое дело… ваш расчленитель с пятого этажа спикировал… мы ни при чём …».

На тот момент казалось, что на этом в деле можно поставить точку. Даже если выживет, то ни в какую тюрьму парализованного не примут. Но плохо они знали Яновского. Трагическая случайность оказалась в прошлом, он выздоровел и, вопреки прогнозам медиков, встал и начал вновь быстро передвигаться по Петербургу от компании до вечеринки.

Так что уголовный розыск выдохнул, воспрял и 22 сентября пришел к нему в гости. По нашим данным, Яновский дает показания. В ближайшее время мы выясним, что и где случилось с несчастным транссексуалом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Капитан Очевидность2
"Пока следили за убийцей трансгендера, полиция Петербурга сообщала сама себе: «Тут ваш расчленитель с пятого этажа спикировал»"

Аффтор заголовков - выпей йаду. И перестань писать такие заголовки.
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