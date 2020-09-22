В Петербурге взяли мужчину, подозреваемого в расчленении транссексуала. Это стрелок «Юра Тверской», с того самого карточного стола

В середине лета этого года школьник случайно наткнулся на части тела у берега реки Мга в Кировском районе Ленобласти. Предварительный осмотр трупа показал, что руки и ноги отрезаны. В дальнейшем выяснилось, что жертва была транссексуалом — при жизни молодой человек вставил себе женские импланты.

К вечеру 22 сентября в результате серии обысков сотрудниками убойного отдела главка и Следственного комитета Ленобласти задержан 53-летний петербуржец Юрий Яновский, сообщает 47news. Его подозревают в убийстве и расчленении гражданина Узбекистана, которое случилось не позже середины июня 2020 года.

На данный момент нашему изданию известно, что Яновский дает признательные показания следователю. Пока мы выясняем подробности, можем уверенно вспомнить о личности задержанного. Это тот самый Яновский, он же Юра Тверской, который прогремел три года назад в статьях на «Фонтанке».

Вспомните: в знаменитом актерском доме Басина на площади Островского шла карточная игра, в процессе которой и началась стрельба. Одного из картежников скорая увезла с простреленной навылет грудью, остальных полиция собирала по разным адресам. Так, был задержан родственник Яновского и актер из «Убойной силы-2» и «Бандитского Петербурга-4» Сергей Козик. Сам Яновский успел скрыться в Белоруссии. Чуть позже его привезли из Минска, а потом дело начало разваливаться — бретеры помирились и начали менять показания. В результате Яновский получил условный срок, лишь за хранение огнестрельного оружия.

Сегодня, 22 сентября, уголовный розыск опять зашел к нему в гости, но здесь история покрепче будет.