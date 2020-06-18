Найденный расчленённым во Мге трансгендер оказался выходцем из Узбекистана
Правоохранители установили личность мужчины с силиконовыми имплантами, чьё тело без головы и конечностей выловили в реке Мга в Кировском районе Ленобласти. Как сообщает 18 июня 47News, погибший родом из Средней Азии.
Неизвестные расправились с 23-летним гражданином Узбекистана Хатамжоновым. В России он жил три года, часто ездил между Петербургом и Москвой.
Как уточняет издание, в окружении Хатамжонова была ещё одна трансгендерная женщина — Кассандра, родом из Хабаровского края. По возрасту — на два года старше. Ровно четыре года назад Кассандра стала жертвой нападения группы выходцев из другой среднеазиатской республики. Они пошли в атаку с газовым баллончиком, загнав преследуемую в канал Грибоедова.
Как сообщал ранее 47news, 15 июня одиннадцатиклассник из Петербурга купался в реке Мга и наткнулся на мужское тело без рук, ног и головы, но с искусственной грудью. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», экспертиза показала, что части тела отпиливали пилой посмертно. Следователи по номеру на имплантах фирмы Allergan стали искать клинику, где проводилась операция. Её стоимость оценивается в 300–500 тысяч рублей.
Мужское тело без головы, рук и ног накануне нашёл одиннадцатиклассник из Петербурга. Он купался в посёлке Мга, недалеко от дома 23 по Бетонному переулку.
Аутопсия показала, что нижние конечности убийца отпилил с помощью пилы, мягкие ткани резал ножом. Изувер точно так же отделил левую руку, а вторую вырвал. Также зафиксированы порезы спины и поясницы. Все повреждения покойным получены посмертно.