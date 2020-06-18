Найденный расчленённым во Мге трансгендер оказался выходцем из Узбекистана

Правоохранители установили личность мужчины с силиконовыми имплантами, чьё тело без головы и конечностей выловили в реке Мга в Кировском районе Ленобласти. Как сообщает 18 июня 47News, погибший родом из Средней Азии.



Неизвестные расправились с 23-летним гражданином Узбекистана Хатамжоновым. В России он жил три года, часто ездил между Петербургом и Москвой.

Как уточняет издание, в окружении Хатамжонова была ещё одна трансгендерная женщина — Кассандра, родом из Хабаровского края. По возрасту — на два года старше. Ровно четыре года назад Кассандра стала жертвой нападения группы выходцев из другой среднеазиатской республики. Они пошли в атаку с газовым баллончиком, загнав преследуемую в канал Грибоедова.