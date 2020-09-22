Почти 4000 внедорожников Infiniti отзывают в России из-за проблем с подушками безопасности
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявило об отзыве нескольких тысяч автомобилей Infiniti QX56 в возрасте от 7 до 11 лет. У них обнаружили проблемы с подушками безопасности: при срабатывании может не выдержать корпус газогенератора.
Как сообщает 22 сентября пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 3932 внедорожника Infiniti QX56, выпущенных с 22 ноября 2009 года по 25 января 2013 года. VIN-коды автомобилей указаны в перечне, опубликованном на сайте ведомства.
В газогенераторе подушки безопасности водителя в этих машинах использовано неверное количество взрывчатого вещества, и оно распределено неравномерно. Из-за этого при срабатывании подушки может возникнуть слишком большое внутреннее давление газов, отчего корпус газогенератора может треснуть и рассыпаться на отдельные фрагменты.
В дилерских центрах на всех попавших под сервисную кампанию автомобилях заменят подушки безопасности водителя. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.
В августе из-за проблем с подушками безопасности в России отзывали более 93 тысяч автомобилей Datsun on-DO и mi-DO. Из-за того, что нитрат аммония в пиропатроне газогенератора портится при долгом воздействии влажности, есть риск, что при срабатывании подушки корпус газогенератора разорвет и металлическими осколками ранит находящихся в машине. Такой же дефект был обнаружен у подушек японской фирмы Takata, что привело к многомиллионным отзывам автомобилей множества марок по всему миру и банкротству самого производителя. На счету их подушек несколько десятков погибших и сотни пострадавших.