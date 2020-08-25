Из-за опасных подушек безопасности в России отзывают более 93 тысяч Datsun
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявило об отзыве более 93 тысяч автомобилей марки Datsun в возрасте 2–6 лет. Их подушки безопасности могут взорваться при срабатывании.
Как сообщает 25 августа пресс-служба Росстандарта, под отзывную кампанию попали 93 373 автомобиля Datsun on-DO и mi-DO, выпущенные с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года. VIN-коды машин указаны в опубликованном на сайте ведомства перечне.
Причиной отзыва стали подушки безопасности. Нитрат аммония в непросушенном пиропатроне газогенератора портится при долгом воздействии влажности и меняющейся высокой температуры. В некоторых случаях это может привести к тому, что при срабатывании во время аварии корпус подушек безопасности водителя и пассажира может разорвать, а металлические фрагменты выбросит в салон, как шрапнель. Это грозит серьезными травмами находящимся в машине.
На всех попавших под сервисную кампанию автомобилях в дилерских центрах проверят и при необходимости заменят рулевое колесо и подушки безопасности водителя и пассажира (если автомобиль ею оснащен). Все работы выполнят бесплатно для владельцев.
Отметим, что по такой же причине с 2013 года и до сих пор по всему миру отзывают автомобили, оборудованные подушками безопасности японской фирмы Takata. Сообщалось, что из-за них погибли несколько десятков человек и пострадали сотни людей по всему миру. Были отозваны миллионы автомобилей разных марок, а сама Takata обанкротилась. В июле в России отзывали 20-летние Volkswagen Passat, причем из-за возраста компоненты на замену для них нужно разрабатывать заново.