Из тины в пруду на Приморском шоссе выглянул автомобиль
Утром 22 сентября жители Приморского района Петербурга заметили необычного обитателя в пруду около Приморского шоссе в районе Лахты.
Из воды, заросшей водорослями, выглянула крыша и багажник «Мерседеса», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях рассказывают, что машина там находится несколько дней, и сегодня её вытаскивают.
Как стало известно «Фонтанке», ДТП произошло ночью 22 сентября, около 1:50. Женщина-водитель «Мерседеса» не справилась с управлением и съехала в пруд. В аварии никто не пострадал. В настоящее время автомобиль достали из воды и погрузили на эвакуатор. (Обновлено в 15:45)