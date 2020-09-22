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22.09.2020 14:18
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Из тины в пруду на Приморском шоссе выглянул автомобиль

Утром 22 сентября жители Приморского района Петербурга заметили необычного обитателя в пруду около Приморского шоссе в районе Лахты.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Из воды, заросшей водорослями, выглянула крыша и багажник «Мерседеса», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях рассказывают, что машина там находится несколько дней, и сегодня её вытаскивают.

Как стало известно «Фонтанке», ДТП произошло ночью 22 сентября, около 1:50. Женщина-водитель «Мерседеса» не справилась с управлением и съехала в пруд. В аварии никто не пострадал. В настоящее время автомобиль достали из воды и погрузили на эвакуатор. (Обновлено в 15:45)

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

montero3
Скоро: Не бит, не крашен, в ДТП не участвовал...
kоt-obormot
Затянулась бурой тиной
Гладь старинного пруда,©
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