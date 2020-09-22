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22.09.2020 08:20
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Звезда российских сериалов погиб в ДТП, врезавшись в автобус

Фото: ЧП Владимир. ЧтоПроизошло? / vk.com/chp_vladimir

Актёр театра и кино 43-летний Дмитрий Жулин погиб в результате ДТП во Владимирской области.

Как передаёт 22 сентября РИА «Новости», авария случилась накануне в Гусь-Хрустальном районе области. Погиб один человек — по данным mk.ru, Жулин. Ещё один человек получил травмы.

По информации ГТРК «Владимир», утром 21 сентября на 61-ом километре трассы Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума, по предварительной версии полиции, водитель Renault Duster не уступил дорогу пассажирскому автобусу. На фотографиях с места аварии в паблике «ЧП Владимир» «ВКонтакте» видно, что оба транспортных средства ушли в кювет.

Дмитрий Жулин родился в 1977 году в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1999 году, с 1997 по 2005 годы работал в Малом театре. Известен благодаря ролям в сериалах «Александровский сад», «Александровский сад — 2», «Маршрут», «Три дня в Одессе» и «Охота на Берию», играл в фильмах «Экстраскоп», «Если у вас нету тети». В 2009 году после съёмок сериала «Охота на Берию» актёр ушел в монастырь и стал послушником, затем вернулся в профессию.

Фото: ЧП Владимир. ЧтоПроизошло? / vk.com/chp_vladimir

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Комментарии (5)

67832738
Звёзды любят каться бухими.
Fifth Element
Слово "звезда" я бы рекомендовал не употреблять. Это обычная работа. А жизнь человека жаль, что утеряна самим человеком. Судьба.
Александр Н
Прям уж звезда. А дастер - это диагноз, да.
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