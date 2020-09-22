Актёр театра и кино 43-летний Дмитрий Жулин погиб в результате ДТП во Владимирской области.

Как передаёт 22 сентября РИА «Новости», авария случилась накануне в Гусь-Хрустальном районе области. Погиб один человек — по данным mk.ru, Жулин. Ещё один человек получил травмы.

По информации ГТРК «Владимир», утром 21 сентября на 61-ом километре трассы Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума, по предварительной версии полиции, водитель Renault Duster не уступил дорогу пассажирскому автобусу. На фотографиях с места аварии в паблике «ЧП Владимир» «ВКонтакте» видно, что оба транспортных средства ушли в кювет.