СМИ: Германия не может начать уголовное расследование по делу Навального

По информации издания, еще до того, как канцлер Германии Ангела Меркель объявила о результатах исследования проб Навального, федеральное правительство обратилось в генеральную прокуратуру в Карлсруэ с просьбой ответить на вопрос о том, мог ли бы кто-либо в Германии взяться за расследование, однако там в ответ «покачали головой».

Германия не может начать уголовное расследование случившегося с Алексеем Навальным, поскольку инцидент произошел на территории другой страны, сообщает 22 сентября РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Sueddeutsche Zeitung.

Как пишет издание, «существенное различие» между инцидентом с Навальным и предполагаемым отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии состоит в том, что если Скрипали, по утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери, то инцидент с блогером произошел в России.



Немецкие правоохранительные органы, как отмечается в статье, могли бы подключиться к расследованию в том случае, если бы состояние Навального резко ухудшилось. Но и в таком случае за дело взялась бы прокуратура Берлина, а не генеральная прокуратура в Карлсруэ, пишет газета.



Ранее 21 сентября Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он был госпитализирован в Омске. Оппозиционер полагает, что на вещах должны были остаться следы отравляющего вещества из группы «Новичок», которое обнаружили на его теле специалисты из Германии, Франции и Швеции.



Со времени инцидента прошло больше месяца, однако уголовного дела до сих пор нет. Доследственную проверку по факту госпитализации проводит транспортная полиция.

