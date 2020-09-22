СМИ: Германия не может начать уголовное расследование по делу Навального
Германия не может начать уголовное расследование случившегося с Алексеем Навальным, поскольку инцидент произошел на территории другой страны, сообщает 22 сентября РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Sueddeutsche Zeitung.
По информации издания, еще до того, как канцлер Германии Ангела Меркель объявила о результатах исследования проб Навального, федеральное правительство обратилось в генеральную прокуратуру в Карлсруэ с просьбой ответить на вопрос о том, мог ли бы кто-либо в Германии взяться за расследование, однако там в ответ «покачали головой».
Как пишет издание, «существенное различие» между инцидентом с Навальным и предполагаемым отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии состоит в том, что если Скрипали, по утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери, то инцидент с блогером произошел в России.
Немецкие правоохранительные органы, как отмечается в статье, могли бы подключиться к расследованию в том случае, если бы состояние Навального резко ухудшилось. Но и в таком случае за дело взялась бы прокуратура Берлина, а не генеральная прокуратура в Карлсруэ, пишет газета.
Ранее 21 сентября Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он был госпитализирован в Омске. Оппозиционер полагает, что на вещах должны были остаться следы отравляющего вещества из группы «Новичок», которое обнаружили на его теле специалисты из Германии, Франции и Швеции.
Со времени инцидента прошло больше месяца, однако уголовного дела до сих пор нет. Доследственную проверку по факту госпитализации проводит транспортная полиция.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее главу ФБК перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.